社恐｜返工後開始不想社交？或因壓力引起 美調查揭近半人曾因壓力減少至少一種社交 逾半人感孤單

不少人在踏入職場後開始變得討厭社交，明明下班後未有特別安排，但就拒絕赴約，也遲遲不回朋友訊息，周末也只躲在家中。以為自己只是變得內向社恐？其實可能是因生活壓力及不確定性催殘，耗盡心力。美國最新調查發現，47%成年人過去一年曾感壓力或不勝負荷，並至少減少一種社交參與。

美國心理學會(APA)上周四公布有關研究，由市場研究機構The Harris Poll在線上訪問3,132名18歲或以上的美國成年人。結果顯示，47%受訪者在過去一年因過去一年因壓力、不確定性或感到不勝負荷而減少至少一種社交活動；51%表示有時會感到孤立；另有72%認為，壓力是自己必須學著共處的生活一部分。

社恐｜壓力不只來自工作？

他們的壓力來源不只是工作，有77%將將生活成本列為重要壓力來源，74%提及國家未來的不確定性；不過由於這是一次線上自陳調查，只能呈現受訪者回報的情況，不能證明壓力直接造成社交退縮。

APA行政總裁、理學博士Arthur C. Evans Jr.提醒大眾，習慣長期壓力，不等於以健康方式適應壓力。

另外，APA調查亦發現，部分AI使用者會將AI當成朋友或類似心理輔導員等角色，強調AI工具可作為整理想法的輔助，不能替代合格心理師的臨床判斷，也無法完全取代可信賴的人際支持。