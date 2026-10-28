熱門搜尋:
蔡天鳳碎屍案 車Cam直擊 新皇崗口岸 法國示威 結業潮 新店關注組 C觀點 網上熱話 二手樓 周顯 健身 減肥 行山路線 擎海I
返回
健康
出版：2026-Oct-28 15:30
更新：2026-Oct-28 15:30

社恐｜返工後開始不想社交？或因壓力引起 美調查揭近半人曾因壓力減少至少一種社交 逾半人感孤單

分享：
社恐｜返工後開始不想社交？或因壓力引起 美調查揭近半人曾因壓力減少至少一種社交 逾半人感孤單

社恐｜返工後開始不想社交？或因壓力引起 美調查揭近半人曾因壓力減少至少一種社交 逾半人感孤單

不少人在踏入職場後開始變得討厭社交，明明下班後未有特別安排，但就拒絕赴約，也遲遲不回朋友訊息，周末也只躲在家中。以為自己只是變得內向社恐？其實可能是因生活壓力及不確定性催殘，耗盡心力。美國最新調查發現，47%成年人過去一年曾感壓力或不勝負荷，並至少減少一種社交參與。

社恐｜近半人因壓力減社交 逾半感被孤立

美國心理學會(APA)上周四公布有關研究，由市場研究機構The Harris Poll在線上訪問3,13218歲或以上的美國成年人。結果顯示，47%受訪者在過去一年因過去一年因壓力、不確定性或感到不勝負荷而減少至少一種社交活動；51%表示有時會感到孤立；另有72%認為，壓力是自己必須學著共處的生活一部分。

壓力係自然同常見，重點唔係要冇壓力，而係點樣管理（衛生署） 壓力唔一定係壞事（衛生署） 長期受壓，身體可能會話你知（衛生署） 管理壓力小技巧（衛生署） 適量壓力，可以推你向前（衛生署）

社恐｜壓力不只來自工作？

他們的壓力來源不只是工作，有77%將將生活成本列為重要壓力來源，74%提及國家未來的不確定性；不過由於這是一次線上自陳調查，只能呈現受訪者回報的情況，不能證明壓力直接造成社交退縮。

APA行政總裁、理學博士Arthur C. Evans Jr.提醒大眾，習慣長期壓力，不等於以健康方式適應壓力。

另外，APA調查亦發現，部分AI使用者會將AI當成朋友或類似心理輔導員等角色，強調AI工具可作為整理想法的輔助，不能替代合格心理師的臨床判斷，也無法完全取代可信賴的人際支持。

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務