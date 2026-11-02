當AI也能看診 我們還需要甚麼模式的護理？

在這個科技普及的年代，醫療界正邁向一場無聲的變革。許多醫院已經逐步轉型為智慧醫院，運用AI迅速分析數據，輔助診療流程。然而，當一位剛接獲噩耗的家屬淚流滿面，或是面對孤獨無助的病患時，再強大的演算法，也無法遞上一張帶有溫度的紙巾，或是給予一個充滿共情力的眼神。

科技越是精準，人心就越顯得珍貴。護理的精髓，恰恰在於那份無法替代的「人情味」。若要懂得人情味，非三言兩語就學會。那打素全人健康持續進修學院（NICHE）一直相信，要培育出有人情味的護士，前提是教懂他們學會「如何關顧自己」。同理心（共情力）不是一味地燃燒自己的熱誠，當中首要的是個人的健康及內心安穩，以至能騰出心思，專心聆聽並以設身處地的思維去體會別人的處境和感受。因此，學院在培訓中加入了許多非傳統的實踐元素。在教授技巧以外，更帶領護士學生體驗靜觀、禪繞畫（Zentangle）創作，以及透過「To-Do-List」清單練習來學會專注與減壓。這些藝術與正念體驗背後有着紮實的心理學理論支持，讓準護士們在繁重的日常中，學會隨時為自己的心靈「抽空幾秒鐘」，先撫平自己的情緒，找回內心的寧靜。當護士學會了照顧自己的身心社靈，才能在冰冷的儀器與數據之間，重新看見「人」的需求。