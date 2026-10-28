心肌梗塞｜日日運動都會有心肌梗塞？醫生教掌握3大心肌梗塞救命關鍵

體能好的健康者不代表心臟毫無威脅。有醫生指出，有些人就算每天都在運動，也有可能會有心肌梗塞的風險，特別是年輕人的心肌梗塞變得愈來愈多。醫生指出，即使是生活健康常常運動的人士，也要掌握3大心肌梗塞救命關鍵。

林醫生表示，自己並非陳建州的主診醫生，但根據公開報道，49歲、籃球員出身的他，9月15日在場邊觀賽時身體不適，確診急性心肌梗塞，血管塞了約九成，緊急植入支架；出事前一天，他還陪兒子游泳。醫學研究中，50歲以下心肌梗塞歸入「年輕型」。美國一項追蹤20年的社區研究發現，心肌梗塞住院病人中，35至54歲比例由27%升至32%。心肌梗塞早已不是長者專利。 心肌梗塞｜心臟是兩套系統 他解釋指，心臟像一輛不知疲倦的跑車。心肌是引擎，負責出力；包在心臟外面的三條冠狀動脈是供油管，負責把氧氣送進引擎。運動主要練引擎——心肌更有力、心跳更省力。但油管裏的油乾不乾淨，看的是血脂、血壓、血糖、吸煙、家族基因與年紀。油質不好時，油管壁慢慢積起「動脈粥狀硬化斑塊」。它平常不痛不癢，因為管子只是變窄，油仍送得過去；有些心臟科醫生會說，狹窄50%以上才可能有症狀。重點是體能好，不等於血管乾淨。

真正危險的時刻，是斑塊表面那層薄殼裂開。身體以為血管受傷，立刻派血小板來「補洞」，血栓堵在油管正中，後面的引擎瞬間斷油，而這就是急性心肌梗塞。這也是為何有人前一年運動心電圖還過關，隔年卻突然出事，因為檢查抓得到「已經很窄」的管子，但會裂開的，不一定是最窄那塊。心肌梗塞常毫無預警，因為前一刻管子還是通的。症狀也不一定像電視般抱胸倒地，有人像大象坐在胸口，有人像胸前壓了一條濕毛巾，有人只覺胃悶、下巴痠、左手麻，外加一身冷汗；往往表達為「不舒服」、「胸悶」或「喘不過氣」。

心肌梗塞｜運動員血管也會塞？ 根據英國一項研究，找來152位長年跑步、騎車的中年耐力運動員，他們不吸煙、沒有三高。結果男性運動員血管有斑塊的比例是44%，反而高於少運動的同齡男性(22%)。但研究也發現，運動員的斑塊多屬「鈣化型」，較硬、較不易裂開；整體而言，運動仍然保護心臟。意思是運動是加分題，但不能拿來抵銷其他扣分。運動員還有一個盲點，就是心肺好的人對不適忍耐度特別高，平日練到喘、練到痠以為是正常，但當警訊出現，反而容易只當成「今天狀況不好」。

心肌梗塞｜睡不夠是讓血管慢性加班 陳建州受訪時說，他覺得跟睡太少有關。單一個案不能下定論，但研究確實支持方，一項追蹤46萬人的英國研究發現，習慣睡不到6小時的人，心肌梗塞風險比睡6至9小時者高約兩成。睡不夠的晚上，交感神經整夜踩着油門，血壓降不下來，發炎指數跟着上升。白天工作滿檔、晚上才擠時間運動、練完又興奮到睡不着的人，等於油門踩了一整天，卻不讓引擎熄火降溫。運動是白天保養，睡眠是晚上維修；少了哪一個，車都跑不久。

陳建州受的情況新聞裏的「九成」其實藏着好消息，代表仍留一條縫讓血流過去，後面的心肌還撐得住。但這條縫何時關上，沒有人說得準。心導管手術是從手腕或腹股溝放入細管，走到心臟，用氣球撐開堵塞處，再放金屬網架(支架)撐住，等於幫油管緊急疏通。愈早疏通，引擎報廢的零件愈少。研究顯示，心肌梗塞由發病到打通血管，每多拖30分鐘，一年內死亡風險增加約7.5%。他強調要記住： 胸悶、胸痛幾分鐘不緩解，合併冒冷汗、喘、想吐，立即叫救護車，不要自己開車。 不要「睡一覺看看」，也不要「等下班再說」。 運動中出現胸悶，不要咬牙撐完，立刻停下來。

心肌梗塞｜3大心肌梗塞救命關鍵 李醫生建議，天天運動者，可多做3件事 知道自己的數字：壞膽固醇(LDL)、血壓、血糖、戒煙，以及家族中有沒有人年紀輕輕就患心臟病。 把睡眠當訓練一部分：睡滿6至9小時，不是奢侈，是保養。四十歲以上、準備開始高強度運動前，先做身體檢查，確認自己有沒有本錢。 體能好，不等於血管乾淨；胸悶不用忍，時間就是心肌。