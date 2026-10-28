偏頭痛｜偏頭痛死忍隨時中風？食完藥都搞唔掂 醫生教3步正確處理偏頭痛 7大症狀即睇急症

偏頭痛也有可能會有中風風險？有醫生指出，偏頭痛發作時不應強忍痛楚，若發現服藥後仍痛楚依然，就要留意是否伴隨有7大危險警號。出現偏頭痛時，建議用3步處理。

偏頭痛｜偏頭痛死忍隨時中風？食完藥都搞唔掂 重症科專科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，一名上班族捂着右側太陽穴求診表示，頭一跳一跳地痛，並出現畏光、嘔心症狀，即使服用必理痛後仍沒有改善，擔心是中風先兆。惟經問診後，未有發現患者有肢體無力、說話不清、發燒或意識改變，而且過去亦曾反覆出現類似症狀。此類單側搏動性疼痛、怕光怕吵、噁心，且活動時加劇，屬典型偏頭痛的可能表現，但仍需醫生評估。 偏頭痛｜3步正確處理偏頭痛

黃醫生指出，這種偏頭痛發作時，應用以下3步處理： 第一步：及早處理 不要等到痛得受不了才服藥，先到安靜、昏暗的地方休息，補充水分。在沒有禁忌的情況下，經醫生評估後可選用： 撲熱息痛(Acetaminophen)1,000毫克

布洛芬(Ibuprofen)400毫克

萘普生(Naproxen)500毫克 注意事項： 撲熱息痛並非NSAID，對胃腸及血小板影響較小，但過量可能傷肝；成人自行使用一般每日不超過3,000毫克，並留意感冒藥是否含相同成分，以免重複。

布洛芬或萘普生屬NSAID，不適合胃潰瘍、腎功能不佳、使用抗凝血藥、懷孕或血壓控制不良者自行服用。

第二步：一般止痛藥無效，應回診評估 若疼痛中重度、反覆嘔吐，或一般止痛藥無效，應回診告知醫生。醫生會評估是否使用曲普坦類(triptan)偏頭痛專用藥物及止吐藥。曾患冠心病、中風或血壓未受控制者，通常不適合自行使用曲普坦類藥物。 第三步：別讓止痛藥變成頭痛來源 一般止痛藥或曲普坦類藥物若使用過頻，可能形成「藥物過度使用性頭痛」。若每周需用急性止痛藥超過2天，或每月已有4天以上偏頭痛並影響生活，應記錄頭痛日記，並由醫生評估是否需要預防治療。

偏頭痛｜7大症狀即睇急症 若合併以下情況，並非普通偏頭痛，應立即到急症室： 突然爆發、1分鐘內達最劇烈的雷擊性頭痛 合併肢體無力、說話不清、昏厥、抽搐或意識混亂 發燒合併頸部僵硬 頭部受傷後出現劇烈頭痛 懷孕或產後出現新的嚴重頭痛 50歲後首次出現的新型頭痛 頭痛型態明顯改變或持續惡化 黃醫生指出，偏頭痛的處理不只靠止痛。醫生會同時檢視睡眠不足、生活壓力、空腹、荷爾蒙變化等誘因，針對個人情況調整，才能真正降低發作頻率。