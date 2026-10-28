感染RSV 或致長期後遺症

呼吸道合胞病毒(RSV)感染情況可比流感嚴重，但卻較少得到大眾關注。RSV感染除了住院率比流感高得多外，更可引致氣喘、反覆性哮鳴等長期後遺症，並增加哮喘風險。由於RSV沒有抗病毒藥可治療，宜提早作出預防，尤其一老一嫩兩個高危群組。 香港中華醫學會會長、呼吸系統科專科醫生陳真光表示，RSV主要攻擊呼吸道中具有撥痰作用的纖毛細胞，故能深入至終末小支氣管，造成下呼吸道感染，「RSV透過吸入或接觸感染者之呼吸道分泌物傳播，極易傳染，一名患者平均感染4.5人。而本港呈全年流行趨勢，並沒有特別高峰時期。」

九成出生後兩年內感染 60歲或以上長者、50歲或以上長期病患者、2歲以下兒童、早產兒及有先天心肺慢性病童為高風險人士。香港中華醫學會理事、亞洲兒童傳染病學會前會長及執行委員會委員、兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生關日華指，「約半數兒童RSV死亡個案為2歲以下嬰幼兒。」過往研究指出，雖然RSV感染大多為輕症，但每年每100名6個月以下嬰兒中，有2至3名因RSV感染住院；約九成嬰兒在出世後兩年內感染RSV，其中40%在首次感染時發展成下呼吸道感染；「且逾七成因RSV住院嬰兒在出生時為健康且足月，勿以為早產嬰才高風險。」

導致反覆哮鳴 嬰幼兒感染RSV後，有可能出現嚴重併發症，例如中耳炎、支氣管炎、肺炎、哮喘等，嚴重者可引致呼吸困難、心臟病，須接受氧氣治療或舒張氣管藥物。關日華提醒家長，兒童呼吸道直徑較小，症狀可更為嚴重，如有鼻翼扇動、胸骨和肋骨反覆回縮，伴隨怪異呼吸聲，代表其呼吸困難，務必即時求醫。「此外，嬰兒時期感染RSV或增加4倍氣喘及反覆性哮鳴風險，影響可長達10年以上。美國研究亦指出生後首年未感染RSV，將來患上兒童哮喘風險減低26%。」

做好衛生有助預防 由於RSV感染沒有針對性的治療方法，高風險者須做好預防，保持雙手清潔，尤其觸摸眼口鼻之前；用1:99漂白水清潔常接觸表面；有呼吸道感染徵狀、前往人多場所或乘搭交通工具時應戴口罩。 此外，長者能透過接種RSV疫苗以作預防；而32至36周孕期孕婦接種後，可將抗體傳給胎兒，嬰孩出生後首半年可得到保護。由於疫苗不適用於嬰幼兒，家長可考慮為嬰幼兒注射預防性單株抗體，有效期約5至6個月。西班牙加利西亞將長效預防性單株抗體納入嬰兒免疫計劃後，RSV流行季節的相關住院大幅下降90%；另有統合分析指單株抗體可減低嬰兒RSV下呼吸道感染及住院率達71%至83%不等。關日華希望大眾可充分理解疾病嚴重性，再與醫生商討預防策略。