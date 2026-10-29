脂肪肝成因｜飯後飲手搖恐增脂肪肝風險 營養師建議改為這個時間飲減肝臟負擔

手搖飲品款式多又好飲，每次逛街都看到幾乎人手一杯，不過如果你是習慣在飯後買一杯過口癮就要注意了！有營養師提醒，原來飯後飲用含糖飲品，可能會增加患上脂肪肝的風險！

而當大量果糖進入肝臟時，就會產生大量的果糖代謝產物，並且走向一條代謝路徑，最後產生脂肪。而此過程被稱為脂質新生。 「肝臟就是主要的合成場所。簡單講，就是把糖做成脂肪，堆積在肝臟裡。如果這件事只是偶爾發生，身體其實還能調整。但如果習慣把手搖飲當水喝，就可能會導致脂肪肝的問題」。

脂肪肝成因｜飯後飲最傷肝 蔡強調，飲料在飯後飲尤其嚴重，因為飯後身體其實正處在一個特殊的代謝狀態，剛吃完飯反血糖會上升，並會開始分泌胰島素。如此時再飲一杯含糖飲品，會導致血糖負荷再增加，加上大量果糖送進肝臟，在胰島素濃度偏高的環境下，身體更容易把多餘的能量轉換成脂肪。 因此如果無法一刀切戒掉含糖飲品，可避免在吃飽飯後飲，改為在餐與餐之間喝，可減低糖分對肝臟的負擔。