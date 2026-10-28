科大舉行 國際分子神經退行性疾病學會(ISMND)2026會議 探討疾病機制及治療策略

諾貝爾生理學或醫學獎得主Thomas SÜDHOF教授在會議中發表主旨演講。

早前香港科技大學舉行了「國際分子神經退行性疾病學會(ISMND)2026會議」，主題為「神經退行性疾病的細胞生物學與治療策略」，並請到兩位諾貝爾生理學或醫學獎得主Thomas SÜDHOF教授和Randy SCHEKMAN教授，分享對腦退化及柏金遜症的見解。

諾貝爾獎得主分享見解 Thomas SÜDHOF教授以「神經元脂質代謝與阿茲海默症」為題，從基礎細胞生物學的角度出發，深入探討神經元膽固醇代謝與ApoE的相互作用。在演說中更提出相關假說，藉此闡明此機制與阿茲海默症發病機制的關聯。 α-突觸核蛋白(α-syn)於腦內擴散，一向被視為導致柏金遜症發病和病情進展的關鍵。另一位諾貝爾生理學或醫學獎得主Randy SCHEKMAN教授演講主題為「細胞內或細胞之間的α-syn非典型輸送機制」，除了分享其個人經歷及對柏金遜症研究的熱忱，他亦深入剖析其團隊如何發現α-syn透過細胞內的內體(endosome)，異常地跨越膜結構進行傳播的機制。

退行性疾病科學專題 會議亦設有一系列科學專題環節。科大校長葉玉如教授以「認識神經退行性疾病的生物標誌物︰診斷與治療發展的新啟示」為題，分享其團隊在阿茲海默症血液生物標誌物上的最新研究進展和應用。其團隊成功在血液中識別出數百種異常蛋白質，並以此構建出「血液蛋白質特徵組合」(blood protein signature)，揭示了包括與人體免疫及發炎反應息息相關的關鍵致病生物通路。此外，團隊更將這些血液生物標誌物圖譜與機器學習相結合，開發出能精準反映腦部病變的模型，大幅提升了早期檢測與疾病分期的準確度。

ApoE介導的脂質輸送機制，是連結大腦脂質平衡與阿茲海默症患病風險、抗病韌性及發病機制的核心。在另一場科學專題環節中，科大生命科學部主任及講座教授、ISMND 創辦人及學術期刊《Molecular Neurodegeneration》主編卜國軍教授以「ApoE在大腦脂質代謝與阿茲海默症中的作用」為題分享。他指出，多項研究已證實ApoE在調節大腦脂質代謝方面扮演着關鍵角色，並強調「與亞型有關的特異性脂質通路」(isoform-specific lipid pathways)不僅是致病機制的重要一環，更是未來開發全新療法的潛在方向。