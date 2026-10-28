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健康
出版：2026-Oct-28 17:45
更新：2026-Oct-28 17:45

科大舉行 國際分子神經退行性疾病學會(ISMND)2026會議 探討疾病機制及治療策略

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科大舉行 國際分子神經退行性疾病學會(ISMND)2026會議 探討治療策略

諾貝爾生理學或醫學獎得主Thomas SÜDHOF教授在會議中發表主旨演講。

早前香港科技大學舉行了「國際分子神經退行性疾病學會(ISMND)2026會議」，主題為「神經退行性疾病的細胞生物學與治療策略」，並請到兩位諾貝爾生理學或醫學獎得主Thomas SÜDHOF教授和Randy SCHEKMAN教授，分享對腦退化及柏金遜症的見解。

諾貝爾獎得主分享見解

Thomas SÜDHOF教授以「神經元脂質代謝與阿茲海默症」為題，從基礎細胞生物學的角度出發，深入探討神經元膽固醇代謝與ApoE的相互作用。在演說中更提出相關假說，藉此闡明此機制與阿茲海默症發病機制的關聯。

α-突觸核蛋白(α-syn)於腦內擴散，一向被視為導致柏金遜症發病和病情進展的關鍵。另一位諾貝爾生理學或醫學獎得主Randy SCHEKMAN教授演講主題為「細胞內或細胞之間的α-syn非典型輸送機制」，除了分享其個人經歷及對柏金遜症研究的熱忱，他亦深入剖析其團隊如何發現α-syn透過細胞內的內體(endosome)，異常地跨越膜結構進行傳播的機制。

科大校長葉玉如教授在會議中分享其團隊研究神經退行性疾病的最新進展。 諾貝爾生理學或醫學獎得主Randy SCHEKMAN教授在會議中發表主旨演講。 科大生命科學部主任及講座教授、ISMND 創辦人及學術期刊《Molecular Neurodegeneration》主編卜國軍教授在會議的科學專題環節中演講。

退行性疾病科學專題

會議亦設有一系列科學專題環節。科大校長葉玉如教授以「認識神經退行性疾病的生物標誌物︰診斷與治療發展的新啟示」為題，分享其團隊在阿茲海默症血液生物標誌物上的最新研究進展和應用。其團隊成功在血液中識別出數百種異常蛋白質，並以此構建出「血液蛋白質特徵組合」(blood protein signature)，揭示了包括與人體免疫及發炎反應息息相關的關鍵致病生物通路。此外，團隊更將這些血液生物標誌物圖譜與機器學習相結合，開發出能精準反映腦部病變的模型，大幅提升了早期檢測與疾病分期的準確度。

ApoE介導的脂質輸送機制，是連結大腦脂質平衡與阿茲海默症患病風險、抗病韌性及發病機制的核心。在另一場科學專題環節中，科大生命科學部主任及講座教授、ISMND 創辦人及學術期刊《Molecular Neurodegeneration》主編卜國軍教授以「ApoE在大腦脂質代謝與阿茲海默症中的作用」為題分享。他指出，多項研究已證實ApoE在調節大腦脂質代謝方面扮演着關鍵角色，並強調「與亞型有關的特異性脂質通路」(isoform-specific lipid pathways)不僅是致病機制的重要一環，更是未來開發全新療法的潛在方向。

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