低血壓｜飯後經常疲倦乏力好眼瞓？嚴重恐致昏厥危機 醫生教5招正確應對

飯後頭暈無力恐非血糖作祟！而是餐後低血壓隱形風險。有醫生指出，部分年長患者常在餐後出現頭暈、極度疲倦及全身無力等症狀，且普遍誤認為是血糖不穩所致。然而，這種情況多數與餐後低血壓密切相關。若未能正確識別並加以護理，患者將面臨突發性昏厥、意識喪失乃至跌倒骨折等嚴重併發症。對此有5大臨床應對策略，助大眾有效預防。

低血壓｜食完隻疲倦乏力好眼瞓？ 營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，門診中不時遇到中高齡患者反映，在飯後，尤其午餐後，經常覺得頭昏、全身乏力，有時還很想睡，並懷疑自己血糖出問題。但醫生指出，除血糖以外，還有一個常被忽略的情況就是餐後低血壓。 低血壓｜為何飯後血壓反而下降？ 恐致嚴重昏厥危機 食物進入胃腸道後，身體需增加消化系統的血流供應，以幫助消化與營養吸收，腸胃血管因而擴張，更多血液流向腹部。正常情況下，自律神經會啟動調節機制，令心跳及其他部位血管適當調整，維持血壓穩定。惟以下人士這套調節機制未必靈敏：

年紀較大 自律神經調節能力下降 糖尿病患者 高血壓患者 結果飯後血壓明顯下降。若腦部暫時得不到足夠血液供應，便可能出現頭暈、眼前發黑、疲倦、全身無力，嚴重時甚至昏倒。 醫學上一般判斷餐後低血壓的標準是，用餐後兩小時內，收縮壓較餐前下降至少20mmHg。若餐前血壓135/80 mmHg，餐後降至108/68 mmHg，收縮壓下降27 mmHg，便值得注意。不過，劉醫生提醒，血壓下降不一定出現症狀，仍需配合臨床情況判斷。 根據2026年4月發表於《Geriatrics & Gerontology International》的醫學回顧，提醒餐後低血壓是中高齡族群常被忽略的問題。研究指出，餐點的碳水化合物含量、胃排空速度及自律神經調節功能，均可能影響餐後血壓變化。因此，部分人進食大量白飯、麵條或精緻澱粉後，症狀可能特別明顯。

低血壓｜飯後想睡不等於餐後低血壓 劉醫生指出，飯後想睡不一定就是餐後低血壓。以下情況均可令人飯後疲倦，不能單憑感覺下診斷： 睡眠不足 餐後正常生理變化 血糖波動 藥物影響 若經常飯後頭暈，建議先觀察血壓變化，可在飯前安靜坐着量一次血壓，再於飯後30分鐘、60分鐘，必要時延長至90至120分鐘測量。若每次飯後收縮壓均有明顯下降，便可與醫生討論。 低血壓｜5招正確應對 劉醫生列出，有5項日常改善建議： 1. 避免一次過量進食 尤其避免一餐攝取大量精緻澱粉，可適度減少每餐份量，必要時分成較小餐次。

2. 注意水分補充 若無心臟衰竭、嚴重腎病或其他限水問題，維持足夠水分或有幫助；但毋須為改善血壓而勉強大量喝水。 3. 減少飲酒 酒精可令血管擴張，使餐後血壓下降更明顯。 4. 飯後勿突然站起 尤其容易頭暈的長者，飯後先坐着休息一會，起身時放慢速度；若已頭暈，不要勉強走動，以免跌倒。 5. 檢查現用藥物 部分降血壓藥、利尿劑或其他藥物可能影響血壓調節。若經常出現餐後低血壓，可請醫生評估劑量與服用時間，切勿自行停藥。 低血壓｜5大症狀需及時求醫

若飯後頭暈合併以下症狀，就應立即求醫，不能只當作普通餐後低血壓： 胸痛 呼吸困難 昏厥 突然出現說話不清 單側肢體無力 人體運作精密，每日吃飯看似平常，背後卻牽涉腸胃、血液循環、神經系統及荷爾蒙的協調。隨年齡增長，部分調節功能或逐漸變化。若家中長者經常飯後頭暈、無力，不要只歸因於年紀大或血糖不穩，有時真正需要注意的，可能是飯後血壓。多了解身體、多觀察生活小變化，往往有助提早發現問題。