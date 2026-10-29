視力健康｜眼前黑點暴增 恐視網膜剝離危機？ 醫生教3招辨識求醫症狀護視力

眼前有黑點就一定是飛蚊症？有醫生指出，邁入中年後，大眾若發現視覺視野中出現飄忽的黑點，普遍會將其歸咎於常見的生理性飛蚊症。然而，眼科醫學專家明確指出，這種視覺異常極可能是「後玻璃體脫離(Posterior Vitreous Detachment, PVD)」的病理表徵，而非一般的良性退化。醫生強調，患者一旦在發現黑點的同時，併發3 大核心臨床症狀，將大幅提高視網膜剝離與撕裂的風險。

視力健康｜眼前黑點暴增恐視網膜剝離危機？ 營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，曾有名50多歲患者表示眼前突然出現黑點、蚊狀或蜘蛛絲狀漂浮物，看天空時尤其明顯，懷疑是眼睛老化所致。醫生指出，有可能是自然老化，若近期突然出現，建議接受眼科檢查，確認視網膜狀況。但醫生指出，飛蚊症屬視覺症狀，中年以後常見原因之一是後玻璃體脫離(Posterior Vitreous Detachment，PVD)。玻璃體內的纖維或混濁物漂浮於眼球中，影子投射到視網膜，便會看到黑點、線條、蜘蛛網，甚至環狀影子。因此，飛蚊症是患者看到的現象，PVD則可能是背後原因。

視力健康｜ 醫生教3招辨識求醫症狀護視力 大部分PVD最終會穩定，本身並不等於視網膜脫離，更不代表一定失明。真正需要注意的是，玻璃體脫離時有否拉扯視網膜。若某處黏得較緊，可能出現以下連鎖反應，PVD導致視網膜被拉扯，引致視網膜裂孔而引發視網膜脫離。一旦出現3大警訊，就建議盡快求醫： 飛蚊突然大量增加：原本只有數隻，突然像「下黑雨」般增多。 突然看到閃光或閃電。 視野出現固定黑影，好像窗簾遮住部分視野。 出現上述情況不應等待，應盡快接受眼科散瞳眼底檢查。

視力健康｜5招護視力 劉醫生指，從功能醫學角度，亦關注眼睛所處的身體環境。血糖長期過高會傷害視網膜微血管；高血壓、吸煙及不良代謝狀態，均會影響眼睛健康。因此，他建議： 控制血糖、血壓、血脂與體重 保持良好睡眠 規律運動 戒煙 多攝取深綠色蔬菜、彩色蔬果、魚類、堅果及天然原型食物 以上均屬長期照顧眼睛的重要方式。惟這些屬「保養」，並非治療PVD。不少患者問：「趕快吃葉黃素、Omega-3，可以令飛蚊消失嗎？」醫生提醒，不應將營養保養與疾病治療混為一談。這些營養素在不同眼睛健康議題中各有研究，但不能把視網膜裂孔「補起來」，亦不能取代眼科檢查。

老化本身不可怕，突然改變才值得注意。若有一天眼前的「蚊子」突然變成一大群，並伴隨閃光，甚至像黑幕遮住視野，不要先買保健品，應先看眼科。