不育症｜男性用錯方法打飛機 恐陰道內射精障礙 醫生揭3大錯誤習慣可致不舉

過去在醫學尚未發達前，夫妻間不孕原因多歸咎於女方，但隨著醫學愈來愈發達，才發現很多時不育是由男性所引起。過去有日本醫生在電視節目上解答，指除了先天因素、不良生活習慣如吸煙、飲酒等會導致不孕外，原來男性使用錯誤的方式自慰，也可能會導致陰道內射精障礙！

不育症｜日本20分之一男性患 陰道內射精障礙 數年前日本NHK晨間情報節目曾探討有關不育症的議題，而當時日本飛機杯廠商「TENGA」一項調查發現，日本約有20分之一男性患有陰道內射精障礙，即指他們的精子很健康，在自慰時也可以順利射精，但到實際發生性行為時，卻無法射精，甚至直接軟掉。 不育症｜ 男性不育的主要原因 日本泌尿科醫生小堀善友在節目上稱，陰道內射精障礙是男性不育的主要原因，這可能與男性在青春期開始養成的錯誤自慰習慣有關，令身體習慣在某些特定條件才成功射精。

不育症｜錯誤打飛機方法一： 以壓力自慰 第一種錯誤方式是以壓力自慰，即習慣伏在地上、床上或貼在牆壁上摩擦，令陰莖在自慰時承受極大壓力，甚至會令陰莖呈現大角度彎曲。因此在性交時，當下體承受的壓力不夠大，就會導致無法射精。 不育症｜錯誤打飛機方法二： 養成某種特定姿勢 第二種方式是養成某種特定的姿勢，如男性在自慰時習慣維持特定體位才可以射精，在性交時就會無法習慣雙人交合的體位，導致遲遲無法達到高潮。 不育症｜錯誤打飛機方法三： 力道過猛

最後一種是過度刺激，一旦養成握住陰莖的力道過猛，或者是活塞運動的頻率過快的習慣，都可能會導致陰道內射精障礙。