唔使狂做都有效 每日10分鐘微喘運動 助延長深層睡眠時間

不少人以為運動至少維持30分鐘或更時間才能產生健康效益，但對於分秒必爭的打工仔，要抽出時間走入健身房並不容。幸好美國一項研究顯示，僅進行約10分鐘的微喘活動，能夠帶來更多非快速動眼睡眠(Non-REM)，令人翌日起床後精神和情緒表現都較好。

活動頻繁人士睡眠較佳

根據刊載在《Journal of Physical Activity & Health》的研究，美國德州大學的團隊分析大學生連續數月佩戴裝置記錄的活動和睡眠資料，以了解運動頻率與睡眠狀況的關係。結果發現，活動較頻繁的人通常有較多非快速動眼睡眠，其中包含深層睡眠階段，例如每天約10分鐘中高強度活動，便已經能帶來較佳的睡眠。

研究所指的中高強度活動，是指呼吸比平常稍為急促但仍能持續交談的活動，而一些溫和的日常活動已能達標，例如規律步行、適時起身活動以中斷久坐，都與更理想的睡眠習慣和正向情緒有關。