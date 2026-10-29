單身不幸福？研究追蹤近3000人11年　約九成生活滿意度偏高

單身就一定比較不快樂嗎？一項今年刊登於國際期刊《人格與社會心理學公報》(Personality and Social Psychology Bulletin)的研究，分析近3,000名德國單身者長達11年的追蹤資料，發現約九成受試者的整體生活滿意度高於量表中間值，即使部分人對單身生活或性生活不太滿意，仍可能對整體生活抱持正面評價，顯示感情狀態並非決定生活滿意度的唯一因素。 《紐約郵報》(New York Post)、《PsyPost》報道，研究主要作者、加拿大多倫多大學心理學系博士候選人伊蓮霍安(Elaine Hoan)表示，隨著愈來愈多人晚婚，社會風氣與學術界也開始關注單身者的心理健康，及他們的生活滿意度是否會隨年齡增長而改變，過去部分觀點認為，長期單身可能使人較不快樂，而先前針對同一批資料的分析，也發現單身者的生活滿意度有隨時間下降的趨勢。不過，這項研究採用不同的統計方法，進一步分析單身者生活滿意度的不同變化情形。

追蹤近3,000名單身者11年 約九成生活滿意度高於中間值 研究團隊使用德國家庭追蹤調查(German Family Panel)的資料，分析2,930名從未結婚的單身者，追蹤期間涵蓋2009年至2021年，最長達11年。研究依受試者開始接受調查時的年齡，分為約18歲、26歲及36歲三組，並要求受試者在每年追蹤時都維持沒有固定伴侶的狀態，才能繼續納入分析。研究期間，受試者也定期回答有關整體生活滿意度、單身狀態滿意度、性生活滿意度，及尋找伴侶意願等問題。 研究發現，隨著年齡增長，部分受試者開始建立伴侶關係，因此追蹤期間持續維持單身的比例逐漸下降，其中約18歲組有67%持續維持單身，約36歲組則僅有14%。研究團隊透過不同統計模型，分析持續單身者的生活滿意度變化，而非假設所有單身者都會經歷相同的心理變化。結果顯示，3個年齡組別中，約九成受試者的整體生活滿意度高於量表中間值，且在長期追蹤期間大致維持穩定。霍安博士候選人指出，相較於整體生活滿意度，單身者對性生活的滿意程度，及尋找伴侶的意願，反而存在較明顯的個別差異。

對單身狀態的滿意度隨年齡有差異 不等於生活不快樂 研究進一步分析發現，雖然多數受試者對整體生活抱持正面評價，但不代表所有人都喜歡單身，以約18歲開始接受調查的族群為例，約67%對自己的單身狀態感到滿意，但在另外兩個年齡較大的組別中，對單身狀態感到滿意的比例相對較低。不過，多數長期單身者仍有中度至高度的交往意願，顯示一個人即使希望找到伴侶，也不一定會因此對目前的整體生活感到不滿。換言之，想談戀愛、對單身狀態不滿意，及對整體生活是否滿意，其實是不同的問題，不能直接畫上等號。

性格與生活滿意度有關 高學歷者性滿意度反而較低 除了感情狀態，研究團隊也將收入、教育程度、身體健康及人格特質納入分析，發現整體生活、單身狀態及性生活滿意度較高的族群，通常具有較低的神經質傾向，及較高的外向性。這個情況代表情緒較穩定、較外向的單身者，在不同生活面向上可能有較高的滿意程度，但研究結果並不能證明人格特質直接造成這些差異。 值得注意的是，研究也發現，教育程度較高的受試者，較常出現在性生活滿意度偏低的族群，研究人員推測，這個情況可能與投入學業的時間較多，進而影響性生活有關，但目前仍無法確定兩者之間的因果關係。霍安博士候選人表示，研究最值得關注的發現，在於單身者對感情及性生活的感受可能隨時間改變，但整體生活滿意度仍相對穩定。研究結果顯示，不能單憑一個人是否擁有伴侶，就判斷其生活是否幸福，此外，這項研究主要分析德國長期維持單身的受試者，結果仍不宜直接推論至所有單身族群。