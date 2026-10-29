吃消夜恐傷肝！研究追蹤近20萬人 肝病風險增二至三成

不少人會在晚餐後至睡前吃消夜，但一項研究分析近20萬人的資料，平均追蹤16年發現，有吃消夜習慣的人，罹患代謝功能障礙相關脂肪性肝病(MASLD)及肝硬化的風險較高，整體的肝病風險也比沒有消夜習慣的人增加約20%至30%，但研究結果仍屬相關性，不能直接認定吃消夜就一定會造成肝病。

近 20 萬人研究發現 深夜進食與肝病風險增加有關 《紐約郵報》(New York Post)報道，這項研究今年10月刊登於國際期刊《Clinical Gastroenterology and Hepatology》，內容整合3項研究，以近20萬名受試者的資料，將晚餐後或睡前仍有進食習慣的人列為消夜(late-night snack)族群，並觀察其後續罹患肝臟疾病的情況，結果發現經平均16年的追蹤，消夜族群罹患代謝功能障礙相關脂肪性肝病(MASLD)、肝硬化等疾病的風險較高，整體肝病風險比沒有深夜進食習慣的人增加約20%至30%。 肝臟的代謝活動會隨著人體生理時鐘而變化，研究主要作者、任教於美國奧勒岡健康與科學大學(OHSU)的胃腸肝膽科醫生羅伯特威萊昌斯基(Robert Wilechansky)接受英國《獨立報》(The Independent)訪問時表示，研究團隊希望了解，在不改變飲食內容的情況下，單純調整進食時間，是否也可能對肝臟健康產生影響。

脂肪肝初期可能沒症狀 嚴重恐演變成肝硬化 報道指出，代謝功能障礙相關脂肪性肝病是常見的肝臟疾病之一，主要與肝臟脂肪堆積及代謝異常有關，患者初期可能沒有明顯症狀，但隨著病情發展，部分患者可能出現肝臟發炎、纖維化，嚴重時甚至進展為肝硬化。 肝硬化則是肝臟長期受損後，正常組織逐漸被疤痕組織取代，導致肝臟功能受到影響。患者可能出現疲倦、黃疸、皮膚搔癢及易瘀青等症狀，病情嚴重時也可能合併腎功能衰竭等問題。不過，威萊昌斯基醫生強調，並非所有脂肪肝患者都會發展成嚴重肝病，實際上只有一小部分患者會進展至肝硬化等階段。

不只吃甚麼重要 進食時間也可能影響肝臟代謝 至於為何深夜進食可能與肝病風險有關，美國奧勒岡健康與科學大學官方網站的報導提到，研究共同作者、護理學院副教授安德魯麥希爾(Andrew W. McHill)指出，人體的生理時鐘會調節睡眠及代謝等功能，當人體生理時鐘進入本該休息的階段時，若仍持續進食，可能使身體代謝食物的效率下降，長期下來可能增加肥胖、糖尿病及肝臟健康問題的風險，也反映出除了飲食，行為發生的時間同樣值得重視。 威萊昌斯基醫生也指出，避免在睡前數小時進食，可能對肝臟健康有益，不過這項研究屬於觀察性研究，仍需更多研究釐清調整進食時間是否有助於降低肝臟疾病的發生風險。