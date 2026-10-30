秋高氣爽行山卻腿部繃緊跛行 醫揪足底筋膜、關節發炎元凶

秋季天氣轉涼，許多人趁舒適氣候增加健走、行山及夜跑等戶外活動，但若運動量突然暴增，恐超出關節與足底筋膜的承受能力。臺北市立聯合醫院忠孝院區骨科主治醫生林心畬提醒，突然將平地步行改為陡坡健走，或大幅拉長運動時間與距離，容易引發微小撕裂傷及發炎。尤其高齡族群可容忍的負荷變化量較小，更應避免短時間內劇烈改變習慣。若膝關節或足底疼痛持續超過3天，且已妨礙日常散步與生活功能，應盡速就醫評估受損程度。