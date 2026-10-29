多元治腦轉移 改善癌症晚期生活質素

當惡性腫瘤經血液擴散至腦部即為腦轉移瘤，比起原發性腦瘤更常見。臨床腫瘤科專科醫生周一樂指，約有20至50%晚期癌症會出現腦轉移瘤，屬晚期常見的嚴重併發症。隨病情惡化，患者可能出現認知、言語及情緒功能受損，甚至癲癇發作，嚴重影響生活自理能力；但只要配合多元紓緩治療，有助提升患者生活質素。 近五成人頭痛 肺癌、乳癌及黑色素瘤患者較常出現腦轉移，尤其是小細胞肺癌、HER2陽性及三陰性乳癌。由於腦部血流量十分豐富，癌細胞一旦進入血液循環，便可能隨血流到達腦部。腦部微環境有利於癌細胞存活及生長，並促進癌細胞侵佔現有血管或形成新血管，於腦內存活及增殖，形成一個或多個新腫瘤。

腦轉移瘤的症狀會因腫瘤位置不同，常見症狀包括頭痛、癲癇發作、身體單側無力或肢體活動障礙、認知問題，包括短期記憶喪失或情緒變化等。周一樂指，約四至五成患者會出現頭痛，亦會隨腦轉移瘤進展而出現其他症狀包括聽力、吞嚥、視力問題、嗜睡，甚至影響意識等，一旦頭痛持續或有新神經症狀，都應盡快求醫接受評估。 隨癌症治療進步，患者存活期增加，都令癌細胞有更大機率擴散至腦部，加上高解析度磁力共振掃描能更早診斷出微小或無症狀的腦轉移灶，令病例增加。腦轉移亦會影響癌症患者的整體預後。

多方面檢查揪腫瘤 醫生一般會進行神經系統檢查，觀察患者的平衡、協調、精神狀態、聽力、視力及反射是否出現變化，以評估神經功能受影響的情況；必要時亦會安排其他檢查，了解原發癌症及全身病情。此外，增強磁力共振造影利用磁場、無線電波及電腦技術生成腦部的詳細影像，若以上檢查後仍未確診才會進行活檢。 紓緩治療為主 由於大部分患者已屆癌症晚期，目前主要透過多元紓緩治療，以協助患者緩解不適保留生活質素。醫生會評估病人狀況，以選擇最合適的治療方案，如腫瘤體積小並只有一粒可接受開顱手術切除，如已擴散，腫瘤數量多則應考慮立體定位放射手術(SRS)或全腦放射治療(WBRT)。周一樂指，SRS可精準集中於腫瘤，減少周圍正常腦組織受照射，降低副作用，適用於體積較小、數目有限或總體積不大的腦轉移，亦可於術後照射手術腔，降低局部復發風險；而WBRT照射整個大腦，適用於病灶廣泛、難以逐一採用立體定位治療的部分患者，可改善腦內病灶控制，副作用較多，亦會影響記憶力及其他認知功能。而其他治療方案亦包括抗癌藥物治療及症狀控制藥物等。

日常生活也要管理好 除治療方案外，患者應做好日常生活管理，如適時做低強度運動、注意飲食營養，及進行簡單腦力活動以維持認知功能。周一樂最後提醒，癌症治療有不同方案，各有其成效及副作用，患者應與相關專業醫護人士商討，按個人病情及需要選擇最合適的治療方案。