萬聖節飲酒｜飲料離開視線恐遭下藥 出現10症狀未必是飲醉！6招自救步驟與應對指南

萬聖節狂歡少不免會喝酒助興，但小心人潮湧動的地方，飲料會遭下藥！有營養師指出，飲品疑遭落藥未必喝得出，無色無味亦足以致命。所以，如果在喝下飲料後，出現10大症狀要留意，必須立刻提高警覺，以6大步驟自救應對。
萬聖節飲酒｜飲料離開視線恐遭下藥
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，聚餐、夜店、酒吧，以至日常生活場合，只要飲品一度離開視線，都應提高警覺。部分中樞神經抑制物質本身可能無色、無臭，單憑飲品外觀難以察覺，常被提及的GHB及FM2便屬此類。其引發的反應，初期亦容易令人誤以為只是醉酒。
1. GHB：
GHB（γ-羥基丁酸）俗稱「迷姦水」、「G水」、「聽話水」或「乖乖水」，早於2001年10月已被納入香港《危險藥物條例》嚴格管制。根據香港法例，非法製造、藏有、輸送或供應GHB屬於嚴重刑事罪行，最高可被判處巨額罰款及監禁（製造者最高可被判終身監禁）。台灣食品藥物管理署資料顯示，GHB可呈澄清、無臭、無味的液體，且容易溶入飲品。使用後約15分鐘即可能出現不良反應，包括：
昏睡、暈眩、噁心、嘔吐、暫時性記憶喪失、心跳減慢、痙攣及呼吸抑制，嚴重者甚至陷入昏迷。
劑量愈高，中樞神經及呼吸抑制的風險亦可能愈見明顯。
2. FM2：氟硝西泮
FM2即Flunitrazepam（氟硝西泮），俗稱「十字架」、羅眠樂，屬苯二氮䓬類藥物，在台灣列為第三級管制藥品，具鎮靜、催眠作用，可能引致嗜睡、反應能力下降及記憶受損。台灣食品藥物管理署研究資料指出，尿液檢驗可偵測其主要代謝物7-aminoflunitrazepam。
萬聖節飲酒｜出現10症狀未必是飲醉！
與其牢記藥名，更應留意身體發出的異常訊號。若原本意識清醒，卻突然出現以下症狀就要注意：
變得異常嗜睡
頭暈站不穩
噁心嘔吐
視覺異常
反應遲緩
意識混亂
說話異常
記憶斷片
失去意識
呼吸異常
切勿只當作「飲醉」。尤其當飲用量與身體反應明顯不成比例時，更應提高警覺。
萬聖節飲酒｜6招自救步驟與應對指南
營養師高敏敏提醒，若懷疑被落藥，有6項自保步驟：
立即停止飲用：不要再喝手上的酒、飲料或來源不明的液體，。
馬上找可信任的人：告知朋友、店員或現場工作人員「我突然很不舒服，懷疑可能被落藥」。不要獨自離開，更不要跟不熟的人走。
不要自行「解毒」：不要催吐、狂灌水、灌咖啡或自行服藥。這些方法無法可靠地將藥物「解掉」，反而可能增加其他風險。
保留可能證據：剩下的飲料、杯子、瓶子先不要丟棄；記下喝過甚麼、時間、地點，以及從何時開始出現異常。
盡快就醫：直接告訴醫護人員「我懷疑自己可能被落藥」，讓醫療人員按情況評估及作必要檢驗。
意識不清、叫不醒、抽搐、呼吸異常：立即致電緊急服務。這已不是「睡一下便好」的情況。
若同時懷疑遭受性侵害，建議盡快至醫療院所診療、驗傷及採證；在安全及身體狀況允許下，盡量避免清洗或更換可能留有證據的物品。懷疑被落藥，毋須先證明「自己真的被落藥」才有資格求助。身體突然不對勁，已是足夠理由先離開危險環境、找人陪伴並盡快就醫。