萬聖節飲酒｜飲料離開視線恐遭下藥 出現10症狀未必是飲醉！6招自救步驟與應對指南

營養師高敏敏提醒，若懷疑被落藥，有6項自保步驟：

立即停止飲用：不要再喝手上的酒、飲料或來源不明的液體，。

馬上找可信任的人：告知朋友、店員或現場工作人員「我突然很不舒服，懷疑可能被落藥」。不要獨自離開，更不要跟不熟的人走。

不要自行「解毒」：不要催吐、狂灌水、灌咖啡或自行服藥。這些方法無法可靠地將藥物「解掉」，反而可能增加其他風險。

保留可能證據：剩下的飲料、杯子、瓶子先不要丟棄；記下喝過甚麼、時間、地點，以及從何時開始出現異常。

盡快就醫：直接告訴醫護人員「我懷疑自己可能被落藥」，讓醫療人員按情況評估及作必要檢驗。