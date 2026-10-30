萬聖節飲酒｜45歲男飲酒飲到斷片須洗腎保命 醫生揭暴飲5大奪命風險

節日將至，很多人會飲酒歡度，但飲酒過量卻可能會帶來致命危機。有醫生分享一宗案例指，一名45歲男子聚餐時喝下大量酒精，回家後「斷片」倒頭昏睡，惟到翌日仍然不省人士，被送院後發現出現橫紋肌溶解症併發急性腎損傷，須靠透析保住性命。醫生指出，喝酒不只傷肝，更有可能會帶來5大奪命風險。
飲酒｜45歲男飲酒飲到斷片須洗腎保命
腎臟科專科醫生洪永祥在其facebook專頁上分享指，商務應酬、生日慶祝、送行聚會、朋友重逢，喝酒場合屢見不鮮。但喝到不省人事、完全斷片，並非「嘔吐頭暈、睡一覺便無事」那麼簡單。台灣每年因不當飲酒導致死亡人數約4500人，平均每日約11人因而失去生命。他提醒，暴飲帶來的腎臟與生命風險極高，並非每次都幸運無事。
該名男子與好友生日聚餐時興起，短短兩小時內飲下大量啤酒及高粱，返家後倒頭昏睡。翌日家人怎樣叫都叫不醒，送抵急症室時已意識混亂、血壓偏低、全身肌肉劇痛，尿液呈深褐色。抽血顯示肌酸激酶飆升至正常值數十倍，肌酸酐快速上升，診斷為酒精引起的橫紋肌溶解症併發急性腎損傷。經緊急大量輸液治療，腎功能仍持續惡化，最終須靠透析保住性命。
飲酒｜暴飲導致5大奪命風險
洪醫生強調，很多人以為喝酒只傷肝，但喝到「斷片」，代表酒精已令大腦功能嚴重受影響，不僅忘記發生過什麼，更可能令全身器官陷入危機，腎臟是重要受害者之一。暴飲有可能會帶來的5大危機：
1. 脫水致急性腎損傷
大量酒精抑制抗利尿激素分泌，使身體大量排尿、脫水，血壓下降，腎臟血流不足；加上嘔吐，短時間內即可致急性腎功能惡化。
2. 橫紋肌溶解症
酒醉後長時間昏睡、姿勢固定不翻身，肌肉持續受壓壞死，大量肌球蛋白釋放入血，堵塞腎小管，不僅造成急性腎衰竭，嚴重時甚至需要緊急透析。
3. 酒精中毒與窒息死亡
酒精抑制呼吸中樞及吞嚥反射，酒後嘔吐時，嘔吐物可能吸入肺部，造成窒息或吸入性肺炎，甚至危及生命。
4. 意外傷害
斷片後判斷力、平衡感及反應能力大幅下降，跌倒、車禍、頭部外傷及骨折風險大增，高齡者更可能因而失能。
5. 心血管急症
短時間暴飲可誘發心律不整、血壓劇烈波動，甚至急性心肌梗塞或中風；本身有高血壓、糖尿病、慢性腎臟病或心血管疾病者，風險更高。
飲酒｜5大症狀需及時求醫
他提醒，喝酒的危險不僅在於天天喝，更在於短時間大量灌酒，即所謂「暴飲」。應避免喝到斷片。若酒後出現以下症狀，應即時求醫檢查：
尿量減少
深色尿
嚴重肌肉痠痛
持續嘔吐
意識不清或叫不醒