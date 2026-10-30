萬聖節飲酒｜45歲男飲酒飲到斷片須洗腎保命 醫生揭暴飲5大奪命風險

節日將至，很多人會飲酒歡度，但飲酒過量卻可能會帶來致命危機。有醫生分享一宗案例指，一名45歲男子聚餐時喝下大量酒精，回家後「斷片」倒頭昏睡，惟到翌日仍然不省人士，被送院後發現出現橫紋肌溶解症併發急性腎損傷，須靠透析保住性命。醫生指出，喝酒不只傷肝，更有可能會帶來5大奪命風險。

飲酒｜45歲男飲酒飲到斷片須洗腎保命

腎臟科專科醫生洪永祥在其facebook專頁上分享指，商務應酬、生日慶祝、送行聚會、朋友重逢，喝酒場合屢見不鮮。但喝到不省人事、完全斷片，並非「嘔吐頭暈、睡一覺便無事」那麼簡單。台灣每年因不當飲酒導致死亡人數約4500人，平均每日約11人因而失去生命。他提醒，暴飲帶來的腎臟與生命風險極高，並非每次都幸運無事。

該名男子與好友生日聚餐時興起，短短兩小時內飲下大量啤酒及高粱，返家後倒頭昏睡。翌日家人怎樣叫都叫不醒，送抵急症室時已意識混亂、血壓偏低、全身肌肉劇痛，尿液呈深褐色。抽血顯示肌酸激酶飆升至正常值數十倍，肌酸酐快速上升，診斷為酒精引起的橫紋肌溶解症併發急性腎損傷。經緊急大量輸液治療，腎功能仍持續惡化，最終須靠透析保住性命。