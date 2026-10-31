南瓜營養｜南瓜食錯恐血糖飆高！忽視呢點恐傷身 醫生教煮2大南瓜健康食譜

多吃原型食物卻反而會血糖飆高？有醫生指出，許多人誤把南瓜當成蔬菜，但它其實是澱粉類食物，吃太多一樣會讓血糖亮紅燈。這並非全盤否定南瓜的營養價值，關鍵在於進食前必須聰明「換算份量」醫生特別公開 2 大正確吃南瓜的黃金法則，教你如何精準控糖，一邊享受南瓜的營養，一邊吃得健康又開心。

南瓜營養｜南瓜營養價值 劉醫生解釋指，南瓜橘黃色澤主要來自β-胡蘿蔔素。β-胡蘿蔔素是維他命A前驅物，人體可按需要轉化為維他命A，對視覺、皮膚及免疫系統正常功能有幫助。南瓜亦含膳食纖維、鉀及植物性抗氧化成分；膳食纖維有助腸道蠕動，亦有助調節餐後醣類吸收速度。 不過，他提醒，南瓜含對健康有益的營養素，不代表可治療糖尿病。網上不時有文章聲稱南瓜可降血糖，甚至鼓勵糖尿病患者多吃。事實上，目前並無充分人體臨床證據證明一般飲食中多吃南瓜可治療糖尿病，部分研究使用的是南瓜萃取物或特殊製劑，與日常一碟蒸南瓜並非同一回事。

南瓜營養｜甜度＝升糖速度？ 不少人亦會問，南瓜愈甜，血糖是否升得愈快？其實不能如此判斷。食物甜度並不完全等同其對血糖的影響；不同品種、成熟程度、烹調方式及實際進食的醣類總量，均會影響餐後血糖。 對糖尿病患者而言，更應關注的是，這一餐到底攝取了多少醣類？ 例如晚餐已有一碟蒸南瓜，若南瓜份量不少，白飯便應適度減少。不要把南瓜視作完全不必計算醣量的菜，結果飯照吃、南瓜也吃很多；即使全屬天然食物，餐後血糖仍可能偏高。南瓜亦不宜單獨大量進食，宜搭配魚、雞蛋、豆腐及其他非澱粉類蔬菜，令整餐營養較均衡，亦較易控制醣類攝取。

南瓜營養｜教煮2大南瓜料理健康食譜 劉醫生指出，有2道簡易南瓜料理： 1. 蒜香南瓜炒菇 材料：南瓜、香菇或杏鮑菇、蒜頭及少量橄欖油。

做法：南瓜切薄片，先稍蒸軟，再與蒜末、菇類一同拌炒，最後以少許黑胡椒調味。南瓜本身帶甜味，毋須額外加糖或太多醬料，既有南瓜香甜，也有菇類鮮味，適合家庭晚餐。 2. 南瓜豆腐蒸蛋 材料：一小塊南瓜、兩隻雞蛋、嫩豆腐及少量水。

做法：南瓜先蒸熟切丁，與豆腐、蛋液混合，以小火蒸熟。口感柔軟，除南瓜營養外，亦有雞蛋與豆腐提供的蛋白質，適合牙口較弱的長者。

上述兩道料理中的南瓜，對需控制血糖者而言，仍須計入整餐醣類份量。若本身患有慢性腎病，尤其血鉀已偏高，應按腎功能及血鉀狀況調整南瓜攝取量。 健康飲食毋須過度複雜。不必因南瓜含澱粉而視之為不良食物，亦不應因含β-胡蘿蔔素便當作可治病的超級食物。食物沒有絕對好壞，關鍵在於份量、搭配及個人身體狀況。糖尿病患者更應學會辨認食物中的醣類，而非只看是否天然、是否蔬菜、是否吃起來甜。懂得選擇食物的人，不一定要吃得很少，而是知道怎樣吃，才能吃得健康，也吃得開心。