防RSV飲食攻略｜秋冬呼吸道威脅加劇！RSV重症住院率高流感16倍 營養師推介6大抗病食物

天氣轉涼，RSV 病毒進入爆發期。由於 RSV 早期臨床表徵與一般感冒高度相似，極易導致患者或照顧者誤判，從而掩蓋了其可能在短時間內引發病程急性惡化的風險。流行病學數據指出，RSV 引發的重症住院率在特定高危族群中比季節性流感高達 16 倍之多，進入秋冬高發期後其公眾健康威脅更是不容小覷。有營養師指出手，日常中只要聰明攝取 6 種關鍵防禦食物，就能有效提升內在免疫力，降低感染風險。

防RSV飲食攻略｜秋冬呼吸道威脅加劇！

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，近期RSV的個案明顯增加。不少人以為只是一般感冒，但 RSV 一旦輕忽，病情可在短時間內迅速惡化，家中有幼童或長者者尤須提高警覺。呼吸道融合病毒(Respiratory Syncytial Virus，RSV)是一種常見的呼吸道病毒。初期症狀與感冒相似，容易被忽略，但部分患者可在短時間內快速惡化。嬰幼兒、長者和免疫力較弱者感染後風險較高。

防RSV飲食攻略｜RSV病程變化

病程變化可以很快，兩至三天內可能由發燒進展至呼吸困難；嚴重者甚至可發展為肺炎或支氣管炎。症狀時間軸是：