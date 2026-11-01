防RSV飲食攻略｜秋冬呼吸道威脅加劇！RSV重症住院率高流感16倍 營養師推介6大抗病食物

天氣轉涼，RSV 病毒進入爆發期。由於 RSV 早期臨床表徵與一般感冒高度相似，極易導致患者或照顧者誤判，從而掩蓋了其可能在短時間內引發病程急性惡化的風險。流行病學數據指出，RSV 引發的重症住院率在特定高危族群中比季節性流感高達 16 倍之多，進入秋冬高發期後其公眾健康威脅更是不容小覷。有營養師指出手，日常中只要聰明攝取 6 種關鍵防禦食物，就能有效提升內在免疫力，降低感染風險。
防RSV飲食攻略｜秋冬呼吸道威脅加劇！
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，近期RSV的個案明顯增加。不少人以為只是一般感冒，但 RSV 一旦輕忽，病情可在短時間內迅速惡化，家中有幼童或長者者尤須提高警覺。呼吸道融合病毒(Respiratory Syncytial Virus，RSV)是一種常見的呼吸道病毒。初期症狀與感冒相似，容易被忽略，但部分患者可在短時間內快速惡化。嬰幼兒、長者和免疫力較弱者感染後風險較高。
防RSV飲食攻略｜RSV病程變化
病程變化可以很快，兩至三天內可能由發燒進展至呼吸困難；嚴重者甚至可發展為肺炎或支氣管炎。症狀時間軸是：
第1至3天(初期)
流鼻水、咳嗽、發燒、食慾下降，容易被誤認為普通感冒。
第3至5天(惡化期)
呼吸急促、氣喘、喘鳴(「咻咻」聲)、劇烈咳嗽。一週內可能直接惡化為重症，甚至需要入住深切治療部。
後遺症風險
重症住院率較流感高16倍；長期氣喘風險增加3倍。這也是 RSV 需要提早防範的原因。
防RSV飲食攻略｜4類人要小心RSV
以下4類人更加要提高警覺：
嬰幼兒：最高風險族群。
65歲以上長者：約三成會合併細菌感染；住院時間可能超過一週；超過兩成可能出現心血管急症。
慢性病患者：心肺、肝腎疾病者。
免疫力低下族群。
防RSV飲食攻略｜6大RSV抗病食物
營養師高敏敏表示，補充6種具備科學實證的「防禦性食材」，來優化自身防護機制，減低感染後的臨床風險：
維他命C：番石榴、柑橘、奇異果，有助抗氧化、減少發炎。
蛋白質：雞蛋、魚、豆類，有助修復呼吸道黏膜。
維他命A／β-胡蘿蔔素：紅蘿蔔、南瓜，維持呼吸道健康。
Omega-3：三文魚、鯖魚，具抗發炎作用。
鋅：海鮮、南瓜子，有助提升免疫力。
維他命D：曬太陽及適度補充，有助調節免疫反應。
防RSV飲食攻略｜5招預防RSV
生病時攝取合適營養，有助身體較快恢復。
除了飲食，她亦建議5招預防：
勤洗手、佩戴口罩。
避免接觸感冒人群。
幼兒用品定期清潔消毒。
高風險族群建議評估疫苗接種。
避免吸煙與二手煙；二手煙會增加感染率及嚴重程度。
不少人低估 RSV 的威脅，但其影響較想像中嚴重。「防護＋營養＋預防」才是較全面的照顧方式。