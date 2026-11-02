秋季生病｜秋病狂咳流鼻水 未必是感冒！ 4症狀別輕視 醫生教4招秋季防病保養

秋冬不適感恐非感冒作祟，天氣轉涼，許多人出現咳嗽、流鼻水或皮膚乾癢時，都會當成「換季即感冒」。但醫生提醒，這些症狀很可能是秋季環境變化引起的過敏與不適，而非病毒性感染。盲目服用感冒藥非但無法根治，還可能掩蓋真正病灶。他提醒，若有4大症狀需要提高警惕，並公開4大秋季防病護身法，擺脫換季不適。

秋季生病｜秋病狂咳流鼻水 未必是感冒！

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，隨季節更迭、氣溫驟降，臨床門診常迎來大量因咳嗽不止、鼻水直流及皮膚乾癢而求診的患者。許多人把這些症狀歸咎於普通感冒，卻不知背後真正的元凶其實是與秋季溫度、濕度變化有關，不過，這些症狀亦可能是過敏、原有疾病控制變差或呼吸道感染。在症狀相似情況下，原因未必相同。但不能把所有秋天的不適，都認定為感冒。

秋季生病｜3症狀或因氣候敏感

咳嗽不止、鼻水直流及皮膚乾癢，這3種情況的不適有可能與以下原因有關：