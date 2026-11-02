秋季生病｜秋病狂咳流鼻水 未必是感冒！ 4症狀別輕視 醫生教4招秋季防病保養

秋冬不適感恐非感冒作祟，天氣轉涼，許多人出現咳嗽、流鼻水或皮膚乾癢時，都會當成「換季即感冒」。但醫生提醒，這些症狀很可能是秋季環境變化引起的過敏與不適，而非病毒性感染。盲目服用感冒藥非但無法根治，還可能掩蓋真正病灶。他提醒，若有4大症狀需要提高警惕，並公開4大秋季防病護身法，擺脫換季不適。
秋季生病｜秋病狂咳流鼻水 未必是感冒！
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，隨季節更迭、氣溫驟降，臨床門診常迎來大量因咳嗽不止、鼻水直流及皮膚乾癢而求診的患者。許多人把這些症狀歸咎於普通感冒，卻不知背後真正的元凶其實是與秋季溫度、濕度變化有關，不過，這些症狀亦可能是過敏、原有疾病控制變差或呼吸道感染。在症狀相似情況下，原因未必相同。但不能把所有秋天的不適，都認定為感冒。
秋季生病｜3症狀或因氣候敏感
咳嗽不止、鼻水直流及皮膚乾癢，這3種情況的不適有可能與以下原因有關：
1. 鼻水直流
常見場景：冷風拂過，鼻水隨即流下；走入溫暖室內又自然緩解。
氣候敏感：鼻腔對冷空氣的反應，而非感染。鼻腔本負責為吸入空氣加溫加濕，當外界的溫度或濕度劇烈轉變，對於鼻黏膜較敏感的人來說，就容易誘發流鼻水或鼻塞。這種由冷空氣引起的鼻水，在醫學上不一定等同於過敏，更多是鼻腔的生理防禦反應。
呼吸道感染：除了流鼻水，隨後還接連出現喉嚨痛、咳嗽、極度疲倦或發燒等全身性症狀，此時就必須高度懷疑是上呼吸道感染(如感冒或流感)。
醫生提醒：不能單靠「鼻水顏色」或「發不發燒」自行判斷病因，觀察症狀出現的時間、持續長短及是否逐漸加重，往往更具參考價值。
2. 半夜咳醒
常見場景：原本晚上都睡得很安穩，近期卻常在半夜被一陣劇烈咳嗽驚醒；以往走樓梯應付自如，現在才走幾步就容易氣促、喘不過氣。
氣候敏感：對哮喘或慢性肺病患者而言，冷空氣與呼吸道感染有時會令咳嗽、喘鳴或胸悶加劇。
醫生提醒：有這些轉變應盡快覆診，讓醫生調整藥物。藥物須按醫囑使用，切勿因症狀好轉便自行停藥。
3. 皮膚乾燥
常見場景：洗完澡後全身皮膚反而開始發乾、發癢、甚至抓到抓痕累累。
洗澡誤區：水溫太燙、洗太久、洗得太乾淨，都會洗掉皮膚天然油脂，讓乾燥更嚴重。
醫生提醒：建議將沐浴水溫調至「溫暖而不燙手」的狀態。沐浴後用毛巾輕輕拍乾身體，趁皮膚表面仍帶有微濕水氣時，盡快塗上成分純粹、無香精的保濕乳霜，有助鎖水。若搔癢持續、出現明顯紅疹或抓破皮膚，應就醫評估，不應單純歸因於天氣乾燥。
秋季生病｜4招秋季防病保
黃醫生指出，有4點基於預防醫學的秋季抗病策略，有助寒流來襲前構築完善的免疫防護罩：
按天氣增減衣物：冷風吹得難受時，可佩戴口罩或圍巾遮擋口鼻。
注意家居潮濕與霉菌：處理滲漏，保持適當通風；室外空氣質素欠佳時，可調整開窗時段。
預防呼吸道感染：勤洗手；人多、通風不良的地方可考慮戴口罩。按年齡、健康狀況及當地建議，評估流感等疫苗接種。
留意原有疾病變化：鼻部症狀反覆影響生活，或哮喘、慢性肺病近期症狀增多，應安排覆診商討。
秋季生病｜4症狀別輕視
若出現以下症狀，應盡早接受醫療評估：
呼吸困難
胸痛
意識不清
氣促得連完整句子也說不出
如果持續高燒、症狀惡化，或高風險族群出現感染徵象，亦應盡早接受醫療評估。秋天有詩意，身體也有自己的訊息。早一點察覺，便能早一步預防，避免「秋來發病、冬來加劇」。秋風秋雨，記得添衣；鼻子、肺部與皮膚傳來的聲音，也別忘這些都可能是秋病的前兆。