骨質疏鬆｜食即食雞胸健身會骨質疏鬆？1種成分恐影響鈣質吸收 營養師教4招護骨增肌

近年健身減脂風潮大熱，為了增肌減脂，很多人每天都會瘋狂吃雞胸肉來補充優質蛋白質。然而，坊間近期出現「長期過量攝取雞胸肉恐引發骨質疏鬆」的疑慮，引發不少運動愛好者的恐慌。營養師指出，雖然蛋白質是增肌關鍵，但吃太多或挑錯種類，裡面隱藏的 1 種成分恐怕會阻礙鈣質吸收，對骨骼造成慢性傷害。為了讓大家安心健身，營養師分享 4 大保護骨骼的關鍵策略，助您在精準攝取蛋白質的同時，安全且健康地達到增肌目標。
雞胸肉｜日日狂食雞胸健身會骨質疏鬆？
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，雞胸肉長期是減脂人士的主要蛋白質來源，近期卻被指可能導致骨質疏鬆。營養師指出，雞胸肉本身屬優質蛋白質，正常食用不會直接造成骨質疏鬆；蛋白質亦是維持肌肉與骨骼健康所需的營養。真正值得留意的，是部分加工即食雞胸肉的成分表。
雞胸肉｜小心加工即食雞胸肉或含磷酸鹽
部分產品為保水、維持軟嫩口感，可能添加磷酸鹽，例如磷酸鈉。除即食雞胸肉外，部分火腿、香腸、魚蛋、雞塊及再製芝士亦可能使用，惟並非每款都有，購買前應翻到背面查看成分表。
磷本身是人體所需礦物質，亦是骨骼與牙齒的重要成分。有添加磷酸鹽，不等於吃了便會骨質疏鬆。若長期磷攝取偏高，而鈣又攝取不足，可能影響體內鈣磷調節；至於是否因而降低骨密度，目前研究結果並不一致。腎功能欠佳者，則更需留意磷攝取，應按營養師或營養師建議調整。
雞胸肉｜4招護骨增肌
營養師高敏敏表示，與其精算雞胸肉的蛋白質克數，不如同時兼顧以下4項：
補充鈣質：牛奶、無糖乳酪、傳統豆腐、深綠色蔬菜輪流進食。
維他命D兼顧：魚類、蛋黃等食物可提供部分維他命D。
蛋白質來源多元：豆、魚、蛋、肉交替選擇，不必三餐都靠雞胸肉。
規律負重與阻力運動：快走、跳舞、適合自己的重訓，讓骨骼亦有機會活動。
即食雞胸肉方便，忙碌時可以食用；平日宜多選原型食物，把整餐搭配好。