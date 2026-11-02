骨質疏鬆｜食即食雞胸健身會骨質疏鬆？1種成分恐影響鈣質吸收 營養師教4招護骨增肌

近年健身減脂風潮大熱，為了增肌減脂，很多人每天都會瘋狂吃雞胸肉來補充優質蛋白質。然而，坊間近期出現「長期過量攝取雞胸肉恐引發骨質疏鬆」的疑慮，引發不少運動愛好者的恐慌。營養師指出，雖然蛋白質是增肌關鍵，但吃太多或挑錯種類，裡面隱藏的 1 種成分恐怕會阻礙鈣質吸收，對骨骼造成慢性傷害。為了讓大家安心健身，營養師分享 4 大保護骨骼的關鍵策略，助您在精準攝取蛋白質的同時，安全且健康地達到增肌目標。

雞胸肉｜日日狂食雞胸健身會骨質疏鬆？

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，雞胸肉長期是減脂人士的主要蛋白質來源，近期卻被指可能導致骨質疏鬆。營養師指出，雞胸肉本身屬優質蛋白質，正常食用不會直接造成骨質疏鬆；蛋白質亦是維持肌肉與骨骼健康所需的營養。真正值得留意的，是部分加工即食雞胸肉的成分表。

雞胸肉｜小心加工即食雞胸肉或含磷酸鹽

部分產品為保水、維持軟嫩口感，可能添加磷酸鹽，例如磷酸鈉。除即食雞胸肉外，部分火腿、香腸、魚蛋、雞塊及再製芝士亦可能使用，惟並非每款都有，購買前應翻到背面查看成分表。