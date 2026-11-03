控血糖｜無痛控糖減重！唔使戒絕碳水 營養師揭穩糖必學15個實用技巧

控制血糖不一定要戒絕碳水。有營養師指出，很多糖尿病患者常常因控制血糖而煩惱，飯後亦總會血糖飆升又易累，更有些人會認為戒絕碳水就可以有助控制血糖，但其實吃對澱粉及調整進食順序才更重要。她整理出有15大控血糖實用技巧，供有需要人士參考。