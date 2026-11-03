快測幾時做｜發幾高燒先至係新冠要做快測？醫生揭6大症狀難分辨 5情況最高危

生病到甚麼程度要做快速測試？有醫生指出，有患者求診時表示，若發燒未達38.5°C及有呼吸道症狀，就是否需要做快速測試判斷是新冠病毒、流感及其他呼吸道病毒感染嗎？醫生指出，一旦出現3大呼吸道症狀，就可以24小時內在家精準快測。

因此，體溫並非唯一判斷指標；症狀性質、接觸史及個人風險因素同樣重要。若出現流感樣症狀，可先在家進行新冠病毒快速測試。以下情況尤其值得考慮：

快測幾時做｜快速測試2個常見錯誤

黃醫生指出，快速測試兩個最常見錯誤

太早查看結果：未夠指定時間便判讀，容易出錯。

放太久才查看：超過說明書指定時間，可能出現蒸發線，造成誤判。

一般而言，多數測試套裝約15分鐘判讀，實際時間應以產品說明書為準。另外，若首次快速測試呈陰性，但症狀持續加重，可於24至48小時後再測試一次。原因是一般發病初期病毒量可能仍偏低，過早測試未必能檢出。

流感快速測試並非百分之百準確，不建議市民自行檢測作判斷。醫生通常會綜合症狀、流行疫情及是否屬高風險族群作臨床評估；必要時，即使快速測試陰性，亦可能直接處方抗病毒藥物，以免錯過發病後約48小時的治療黃金期。黃醫生表示，新冠病毒有症狀，可先在家做快速測試。若是流感，則由醫生按臨床需要評估是否測試及治療。沒有高燒，不代表沒有感染。若症狀持續或加重，應盡早求醫，由醫生作專業評估。