腎病｜18歲男莫名蛋白尿恐陷腎病恐慌？醫生揭開日常1動作能破解危機 2步驟自測

年輕人都會有蛋白尿問題？有醫生分享一宗案例指，一名18歲男子在健康檢查中被發現有蛋白尿，令家人恐慌他會有腎病風險。但醫生指出，其實這種情況很常見，有可能是日常1動作所致，並教大家用2步驟自測是否有蛋白尿問題。

林醫生解釋指，姿勢性蛋白尿的特點，是站立、走動或腰部前挺時會漏出蛋白，躺下睡一晚後，翌日早上第一泡尿則完全正常。同一個人、同一顆腎，結果取決於採樣時是站著還是躺著。此情況並不罕見，研究報告的盛行率約2%至5%，是兒童與青少年「單純性蛋白尿」最常見的原因；相對地，30歲以上則少見得多。因此，30歲以上的蛋白尿個案，醫生一般較少建議加驗躺臥姿勢的尿液。 這也解釋了為何這類個案常在學校健檢中被發現，篩檢對象正好是這個年齡層，而採檢時間點又剛好處於最不利的站立狀態。其典型特徵為瘦、高、年輕，且多為男生，部分人腰椎前凸較明顯。

腎病｜為何站著就會漏蛋白？ 林醫生表示，相關機轉至今仍未完全定論，目前主要有兩條解釋，且可能同時成立。 1. 血流動力學 站立時回流心臟的血液減少，身體啟動代償，交感神經與血管收縮素上升，腎絲球內部壓力分布隨之改變。 2. 「胡桃鉗現象」： 較能解釋為何多見於瘦高人士：左腎靜脈在回流途中，需從主動脈與腸繫膜上動脈之間穿過。這兩條動脈之間的夾角，在體脂少、腹部脂肪墊薄的人身上較。站直時，該靜脈可能被輕微壓住，腎臟內壓力跟着上升。體型較瘦者較易出現姿勢性蛋白尿，與此角度解釋吻合。因此，有些人的蛋白尿並非腎臟本身問題，而是解剖位置問題；而解剖位置會隨姿勢改變。體重稍增、身體長成後，此現象往往自行淡化。

腎病｜診斷姿勢性蛋白尿 如果想正確診斷，他建議一個晚上準備兩個尿杯，做法為分段收尿： 睡前先排空膀胱，該次尿液不留。 整晚躺著睡，中途如需如廁，盡量避免久站。 翌日早上仍躺在床上、未站起前，留第一泡尿，此為「臥姿尿」。 白天照常上課、上班、走動，傍晚再留一泡，此為「立姿尿」。 兩泡均送驗蛋白與肌酸酐比值，再作比較。 若兩泡皆高，便不是姿勢問題，需往其他方向追查。此檢查最有價值之處，在於同時做到「確認」與「排除」。若臥姿尿完全正常、立姿尿明顯偏高，姿勢性蛋白尿的診斷大致成立。所以醫學上強調驗「起床後第一泡尿」該樣本最接近臥姿狀態，用作篩檢本身已具排除姿勢性因素的功能。

腎病｜長期會影響腎功能嗎？ 1982年發表於《內科學年鑑》的研究，追蹤64名診斷為姿勢性蛋白尿的年輕男性，時間長達20年。研究團隊聯絡到43人，其中36人取得完整資料。結果顯示：全部腎功能正常；僅6人仍驗出蛋白尿，且高血壓比例與同年齡層一般人相若。這類長期追蹤在現代研究中已極少見，卻提供了重要答案：20年後，這些人的腎臟依然安好。 不過，在確診姿勢性蛋白尿前，診斷前仍須確認患者腎功能正常、血壓正常、沒有血尿，尿沉渣沒有異常、沒有水腫與立姿尿蛋白量一般不超過每日一公克。診斷成立後，建議每年追蹤一次驗尿。若30歲以上才出現此模式，醫生會更謹慎，因該年齡本非姿勢性蛋白尿好發族群。在治療方面則無需用藥、無需限制飲食、無需停止運動、無需請假。