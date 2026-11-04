減肥｜食冷藏後白飯血糖降18%！唔係隻隻米都有效 醫生揭4種真正有效降血糖食物

吃澱粉會讓血糖上升，令不少糖尿人士對此避之則吉，但原來冷藏後進食卻有效控糖！有醫生指出，白飯冷藏後進食有助降低18%的血糖，但許多以為單靠這個冷藏這個工序就可以讓降低澱粉中血糖，但其實不是所以米都有作用。醫生指出，有4種食物才是真正有效降血糖食物。

減肥｜食冷藏後白飯血糖降18%！

家庭醫學科醫生李思賢在其facebook專頁上分享指，近期不少人聽聞，白飯冷藏過夜後再加熱食用，可令血糖反應下降。這說法確有人體試驗支持，但有一點常被忽略，同樣屬澱粉，冷藏效果差異極大，部分食物幾乎沒有作用。關鍵在於一個名為「回凝」(retrogradation)的過程。

減肥｜回凝是甚麼？

李醫生拆解，澱粉主要由兩種分子組成：直鏈澱粉(amylose)與支鏈澱粉(amylopectin)。煮熟過程中，澱粉粒膨脹、破裂，變得容易被消化酵素攻擊，血糖反應因而上升。當煮熟的澱粉放入雪櫃，直鏈澱粉這類較線性的分子會重新聚集、結晶，形成緊密結構，消化酵素難以進入，這就是第三型抗性澱粉(RS3)的形成原理。但支鏈澱粉不會進行這個過程，由於結構高度分支，冷卻後無法有效重新結晶。因此，即使放入雪櫃三天，也無法製造出有意義的抗性澱粉。