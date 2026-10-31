操得密 肌肉生快啲？操多幾組未必有著數

有時無論因為到了增肌平台期，還是單純想加速肌肉成長，很容易就不自覺做多幾組，以為將訓練量堆疊上去，就對增肌有幫助。今年一篇研究發現，即使將訓練量增加五成，不僅對增肌沒有額外好處，甚至力量提升更少。

訓練量不能無限增加

過往不少研究指出，肌肉增長與訓練量成正比，但是並非沒有上限，有說一組肌肉每周訓練20至24組過後，就變成垃圾訓練量，做多很多，額外增長很少。而是次研究找來27位國家隊級運動員進行10周基礎訓練(每周30到40組)後，隨機分成兩組：一組維持每周40組(正常訓練組)，另一組增加50%訓練量至每周60組(額外訓練組)。

結果發現，兩組的肌肥大(肌肉增長)效果幾乎沒有差別；在力量方面，訓練量較少的正常訓練組反而成長更多。