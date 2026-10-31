男士有苦難言好抑鬱？醫生：行為、身體是警號

許多男性面對壓力或情緒困擾時，習慣用「沒事啦、還好啦、只是最近比較累」輕描淡寫地帶過。亞東醫院精神暨心身醫學部施顯學醫生表示，男性受到「男人要堅強」、「有苦自己吞」等文化觀念影響，較不習慣直接表達脆弱或尋求幫助。但男性不是沒有情緒，只是不一定會透過哭泣或難過表現，有時反而藏在沉默、易怒、失眠，甚至各種身體不適之中。

男性情緒困擾難訴說 行為、身體變化成警訊 施顯學醫生分享，臨床上曾遇過一名30多歲男性，平時工作忙碌、個性獨立，面對壓力，習慣自己消化。近幾個月來，他開始睡不好、容易疲倦，常一回家就把自己關在房間裡，也變得容易不耐煩。就醫經評估後發現，長期累積的工作與生活壓力已影響到他的睡眠、情緒及日常生活。 談到抑鬱或情緒困擾，許多人會聯想到情緒低落、哭泣、提不起勁，但施顯學醫生提醒，男性的情緒困擾不一定會以哭泣或悲傷表現，也可能透過行為或身體變化呈現，例如變得沉默、容易煩躁、睡不好或經常感到疲倦。有些男性原本個性穩定，卻發現自己近來變得缺乏耐心，容易對家人、同事發脾氣，或對原本有興趣的事情失去動力。這些明顯的生活變化，除了可能與個性或環境因素有關，也可能是長期壓力或抑鬱情緒的警號。

喝酒放鬆成癮？小心酒精成為情緒出口 除了易怒、失眠與疲倦，部分男性也可能選擇透過飲酒暫時逃避壓力。原本只是下班後偶爾喝一點，後來卻逐漸變成每天都要喝，甚至開始覺得「不喝就睡不著」。 施顯學醫生表示，酒精雖然能短暫降低繃緊感，卻無法真正解決壓力，長期下來反而可能影響睡眠與情緒，甚至增加酒精使用障礙的風險。如果發現自己開始需要靠酒精才能放鬆或入睡，就應該提高警覺，重新檢視近期是否承受了過多壓力，卻一直沒有好好面對。

恐影響孩子安全感 重新檢視家中情緒氛圍 施顯學醫生進一步指出，成為父親後，男性承受的不只是工作壓力，也可能面臨家庭與育兒責任。身為兒童精神科醫生，他觀察到，孩子因焦慮、拒學或情緒困擾就醫時，有時也需要回頭看看家庭中的情緒氛圍。 孩子未必知道爸爸正在承受甚麼壓力，卻可能感受到爸爸是否變得容易生氣、沉默或疲憊。當家庭中的情緒氛圍長期繃緊，也可能影響孩子的安全感，進而出現焦慮、睡眠問題或行為改變。因此，照顧爸爸的情緒，也有助於維持穩定的家庭氛圍，讓孩子更有安全感。

一句問候或關心 有時比解決問題更重要 面對不習慣談論情緒的男性，施顯學醫生建議，家人不必急著追問「到底怎麼了」，也不要急著替對方下判斷，可以從生活中的細節開始關心，例如「最近是不是工作比較累？」、「最近好像睡得不太好？」透過這些簡單的問候，讓對方知道有人注意到他的變化。 施顯學醫生表示，家人不一定要急著幫忙解決問題，有時候，先讓對方知道「如果你想說，我都在」就是很重要的支持。如果相關狀況持續，並已影響工作、睡眠或日常生活，也應適時尋求精神科醫生或心理學家協助。