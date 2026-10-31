睇Threads愈睇愈嬲但停唔到？精神科醫生揭開原因、5大警號

不少人在Threads等社群媒體瀏覽資訊時，明明愈看愈焦慮，甚至早已一肚子的無名火，卻還是停不下來。台安醫院心身醫學科暨精神科醫生許正典指出，這種行為主要與人們對未知資訊的好奇，及對潛在威脅的警覺與防衛心理有關，加上部分平台的內容呈現機制，可能讓人更難停止瀏覽，而若已無法控制使用時間，甚至影響情緒、睡眠及日常生活，建議從改變使用習慣著手，必要時可考慮就醫。

愈看愈生氣卻停不下來 醫揭背後原因 許正典醫生說，社群媒體的爭議事件及其衍生的負面言論，即使大眾知道可能影響心情，仍不一定會停止接觸，這種情況就像有人明明知道看恐怖片可能會睡不著，卻還是忍不住繼續觀看，背後與大腦中樞神經系統的多巴胺傳導有關，多巴胺不只是與快樂等正向感受有關的物質，也會影響人的好奇心、注意力，及想繼續尋找新刺激的動力。 以Threads為例，用家無法預先知道下一則貼文的內容，這種不確定性可能讓人忍不住一直瀏覽，即使已感到不愉快，也未必能立即停止，加上部分平台的演算法機制，可能根據使用者的喜好推薦相關內容，使他們不斷接觸類似主題的資訊，進一步延長瀏覽時間，另一個原因則與人類面對潛在威脅時的警覺及防衛本能有關，許正典醫生指出，當看到爭議事件引起不安時，可能本能地提高警覺，持續關注相關資訊，以了解這些事件是否會影響自己的日常生活。

社群使用失控恐影響生活 5 種情況要留意 至於長期接觸社群媒體的負面資訊可能帶來哪些影響，許正典醫生指出，首先是情緒受到干擾，可能因為持續關注爭議事件，出現憤怒、焦慮、緊張、煩躁或心神不寧等情況；其次是逐漸失去對使用時間的控制，例如原本只打算滑5至10分鐘，最後卻花上一、兩個小時，甚至因此延後用餐或睡覺等攸關維持正常生活的行為。 許正典醫生表示，如果只是偶爾利用空閒時間瀏覽社群媒體，且能視情況自行停止，通常不必過度擔心，而判斷社群使用是否需要調整，除了觀察使用時間，也應留意自己是否難以控制使用行為，及學習、工作或人際關係是否受到影響。他提出5種值得留意的情況：

起床、睡前都想瀏覽社群媒體：每天睜開眼睛就先查看社群媒體，即使到了睡前也放不下手機，生活中經常惦記著網路消息。 無法瀏覽社群媒體時感到焦慮：一旦遇到網路連線中斷或無法登入社群媒體，就會感到明顯焦慮、緊張、不安，甚至恐慌。 逐漸對其他事物失去興趣：原本的愛好、固定進行的運動或休閒活動變得不再吸引自己，反而將愈來愈多時間花在瀏覽社群媒體。 耽誤重要事情：因為持續瀏覽社群媒體，影響學習、工作或在真實世界中與他人的互動。 與人相處時仍離不開社群媒體：即使正在與親友聊天或聚餐，仍不斷出現想滑手機的念頭，難以專心投入當下的情境。

青少年、敏感族群較易受影響 長者也要注意 除了留意失控警訊，不同年齡及個性特質的人，也可能因為社群媒體而受到不同程度的影響，許正典醫生指出，青少年是需關注的族群之一，由於青少年的大腦前額葉仍在發育，而此區域與自我控制、判斷及決策能力有關，因此相關能力尚未完全成熟，加上這個階段較重視同儕認同，更可能受到網絡爭議事件或他人的評價影響。另外，自信心較低的人可能比較在意外界評價，對社群媒體上的爭議事件也較為敏感，進而產生較大的情緒波動，部分個性內向、不擅長當著他人的面表達想法的人，則更習慣透過文字與他人交流，增加對社群媒體互動的依賴感，不過，這些特質並不代表當事人一定會過度使用社群媒體。

值得注意的是，長時間沉浸在網路內容中的情況，也可能發生在長者身上，許正典醫生分享，臨床上曾遇過家屬反映，長輩沉迷觀看人工智能(AI)短劇，甚至不希望在觀看的過程中受到家人打擾。他提醒，除了青少年，長者若因長時間接觸網路資訊，而逐漸忽略原本的日常人際關係，同樣需要留意。 想戒掉無意識滑手機 醫建議增加使用阻力 對於明知道滑社群媒體會影響心情，卻又難以停止的人，許正典醫生建議，可從打破原本的使用習慣著手，讓滑手機變得不那麼方便。例如，在家時不把手機帶進臥室或廁所，減少隨手拿起手機就滑的機會；若經常不自覺打開社群媒體，也可考慮暫時移除手機上的應用程式，改成只有使用電腦等其他設備時才能瀏覽，增加操作上的阻力。

此外，許正典醫生建議，當自己又想拿起手機時，則可先轉移注意力，例如深呼吸、喝水、起身活動，或與家人朋友互動，避免一直停留在容易反覆滑手機的情境中。除了改變使用方式，也不要讓單一社群媒體成為主要的資訊來源，民眾可透過報紙、電視或其他途徑了解外界消息，減少持續接觸同類型內容的機會，同時重新安排運動、休閒活動及其他能與人互動的興趣，若過度使用社群媒體的情況持續，已明顯影響情緒、睡眠或日常生活，也可考慮就醫，由專業人員評估是否需要進一步協助。