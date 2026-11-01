49歲女心跳飆160下！曾換心臟瓣膜又中風 「雙能量消融導管」微創治療難題

49歲洪女士只是走幾步路，就感到頭暈腳軟，甚至心跳飆升至每分鐘160下，她描述「心臟像裝了一顆不定時炸彈，不知道甚麼時候會爆。」彰化基督教醫院心臟內科廖英傑醫生指出，洪女士本身具備瓣膜置換與中風病史。面臨嚴重心律不整時，因病況特殊，難以進行傳統電燒，更會影響日常活動。透過醫療團隊評估，以「雙能量消融導管」微創處置，術後心律狀況改善，藥物也大幅減量，生活品質逐步恢復正常。

心跳異常增中風機率 常見危險因子有這些 心房顫動是最常見的心律不整，起因於心房退化或疾病，造成異常快速放電。廖英傑主任表示，心跳紊亂易導致血液滯留形成血栓，研究觀察指出，患者中風機率為一般人五倍，未及時處置，恐增加心臟衰竭風險。廖英傑主任進一步說明，針對心房顫動，目前的治療涵蓋，藥物控制、電擊整流術、植入式心律調節器與心導管消融術。 臨床常見的相關資訊包含： 常見症狀：心悸、心跳不規則或過快、疲勞、呼吸急促、胸痛與頭暈

高危因素：高血壓、糖尿病、肥胖、睡眠呼吸中止症、吸煙酗酒及年紀增加

傳統電燒遇複雜病史 雙能量消融導管新考量 針對病史複雜且藥物控制受限的患者，若採用單一能量燒灼，往往面臨較高難度。廖英傑主任說明，經醫療團隊評估，採用的雙能量消融導管，是經血管將導管送入心臟，結合3D立體定位，找出異常放電區域，再以大範圍單點消融處理病灶。此機轉有助於，面對複雜病例時，提供不同處置選擇，並在特定情況下，提升整體的臨床治療效率。

整合定位與感測功能 醫療團隊個人化評估 臨床上備有多種治療工具，包含傳統熱能燒灼、冷凍球囊與脈衝場消融等。心臟內科翁啟仁醫生指出，雙能量消融導管整合溫控熱能燒灼與脈衝場消融兩種能量，尖端採鎳鈦合金網狀球型設計，可形成較大接觸範圍；結合高密度電生理定位及多點溫度感測，有助掌握治療位置。翁啟仁醫生提醒，患者若有疑似症狀應盡速就醫，由醫生依心臟結構與病史，進行個人化評估，日常也需維持良好作息，方能降低心律不整風險。