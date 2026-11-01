網瘋傳「搭機綁大腿」防腰痠！要注意甚麼？哪些人不適合？醫生一次解答

出外旅遊總是令人期待不已，但狹窄的機艙座位讓人坐得腰痠背痛、雙腳都不舒服，才剛下機，旅遊興致就先被打了折扣！近期Threads上「搭機綁大腿法」爆紅，不少網友實測後紛紛大讚「腰不痠」、「睡超好」。高雄榮民總醫院復健部劉亦修醫生表示，這種做法目前尚未經醫學研究證實，不過從醫學原理來看，固定雙腿可幫助維持骨盆位置，也減少碰撞鄰座的顧慮，確實可能讓人坐得更安穩、睡得更好，一般健康族群想嘗試無妨，但要注意別綁太緊、留意飛行安全。

搭機綁大腿助維持骨盆位置 部分輪椅族也在用 劉亦修醫生說明，長途飛行時經濟艙座位空間有限，乘客姿勢變化較少，肌肉長時間維持相同姿勢，可能影響局部血液循環。有些人坐著坐著，身體逐漸向前滑、腰部沒有貼合椅背，也可能壓迫到位在脊椎底部的薦骨，骨盆後傾的姿勢亦會增加椎間盤和脊椎後側的負荷，都是造成腰痠背痛的元兇之一。 針對搭機綁大腿能改善腰痠背痛的說法，劉亦修醫生表示，目前尚無正式醫學研究證實相關益處，不過綁住大腿後，可避免睡著時雙腿向外張開，幫助骨盆維持在相對對稱的位置，坐得穩、不翹二郎腿，也不用擔心雙腿會碰到鄰座，有些人確實可能覺得較舒服，對一般健康族群來說是可行的方法。

劉亦修醫生分享，在診間也看到部分輪椅族會自行採用類似方式固定雙腿，有些患者下肢力量較弱、較難控制腿部，用束帶幫助雙腿保持併攏，可減少坐輪椅出行時雙腿晃動或滑出踏板的情況，讓身體保持坐姿端正，患者也表示這樣坐起來更舒適。 「搭機綁大腿」要留意血液循環與飛行安全 這些族群可能不適用 Threads上也看到網友綁大腿的方式五花八門，多數人使用彈力繩、行李帶，也有人使用腰帶、毛氈，甚至有充電線。劉亦修醫生表示，若想嘗試綁大腿，建議應選擇較寬、帶有彈性的綁帶，減少壓力集中在局部，像是較細的腰帶或充電線就不太適合；同時要留意別綁得太緊，以免肌肉長時間受壓迫、影響血液循環。搭機時還須考量飛行安全，建議只在睡覺時使用、醒來後應先立即解開，避免突然起身時被絆倒，並使用帶釦子、可快速拆開的綁帶。飛機起降或遇到亂流時不建議繼續綁著大腿，以預防有突發情況需緊急撤離，卻被綁帶妨礙行動。

他也提醒，搭飛機久坐不動應警惕「經濟艙症候群」，也就是深層靜脈栓塞(DVT)的發生，若血栓移動至肺部，將造成可能致命的肺栓塞。靜脈栓塞風險較高的族群則包括高齡、肥胖、曾有血栓病史、孕婦，以及周邊動脈疾病、癌症、糖尿病、高血壓、凝血異常患者等，均不適合採用綁大腿的做法。另外，糖尿病患者可能因神經病變，造成感覺變得較弱，無法及時察覺壓迫造成的不適，也不建議使用綁帶束起大腿。

搭機留意坐姿防腰痠背痛 「腳打拍子」簡單運動 若想緩解搭機時的腰痠背痛，除了把大腿綁起來，劉亦修醫生也建議可參考以下方法： 搭機時盡量讓臀部坐到底、貼著椅背，避免身體向前滑動 利用頸枕支撐頸部，同時脊椎天生有曲度，可用小枕頭將腰部後面和椅背之間的空隙填滿，有助於脊椎肌肉放鬆。 座椅稍微向後傾斜，也有助於減輕腰椎的受力。有些人會趴在機艙的小餐桌上睡覺，但坐著時上肢往前彎，腰椎將承受較大的壓力，也相對更有可能腰痠背痛。 長途飛行應避免久坐不動，建議約每2小時起身走動、伸展。 若坐在靠窗位置、不方便離開座位，則可做「腳踝運動」，也就是用腳打拍子的方式上下活動腳踝，可帶動小腿肌肉收縮，有助於預防靜脈栓塞。腳踝畫圈、夾緊臀肌等也是在座位上可做的簡單運動。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】