AI健康建議準唔準？6旬男信AI反中毒入院 學者提醒3個情況勿用AI 應由醫護人員判斷

人工智能(AI)出現後，不少人有健康問題時都會轉為向AI提問，AI令健康資訊變得更平易近人，不過AI到底是否可信？有學者最近就在《Nature Health》發表觀點文章，指大眾可透過AI整理及理解醫療資訊，但就不建議將AI當成專藥醫護人員，尤其是遇到以下3種狀況時應更謹慎，並盡快求醫。
AI健康資訊隱藏風險
美國史丹福大學等機構4位學者近日在《Nature Health》發表文章，整理既有文獻、案例與政策問題，藉此提醒社會大眾注意AI健康資訊的隱藏風險。文章指出，錯誤回答可能已經影響使用者的健康決策，醫療人員與監管機關卻未必看得到原來對話，亦難以追蹤錯誤決策所帶來的影響。
學者並非主張完全除掉AI，只是希望可建立更透明的安全監測與責任機制。
男子誤信AI導致溴中毒
過去曾有病友透過 AI 輔助，最終找到確切病因；但同時有反面案例，曾有60歲男子為了減少飲食中的氯化物攝取，向 ChatGPT 尋求建議後，便以溴化鈉取代食鹽，沒想到竟出現幻覺、妄想等症狀，最終因溴中毒住院。但由於醫療團隊無法直接調閱他與 ChatGPT 的完整對話，難以還原他接觸過哪些資訊、如何依照建議行動，增加了釐清病因與規劃後續治療的難度。
3種情況勿等AI分析：胸口痛、疑似中風等急症
大眾一旦出現胸悶、胸痛、喘不過氣、冒冷汗，或出現臉歪、單側手腳無力、說話不清楚等症狀，必須盡快打999求醫，避免等待AI分析，否則或錯失黃金救治期。
3種情況勿等AI分析：調整藥物劑量
就算身體狀況暫時好轉，停藥或減藥的背後可能涉及藥物交互作用、病史、檢驗數據與治療目標，AI不清楚你的醫療背景，或給予錯誤建議，調整藥物用量應由專業人員綜合判斷，以免出現任何問題。
3種情況勿等AI分析：健康檢查報告勿盡信AI
健康檢查的報告有不明白的地方，可以請AI稍為分析及解讀，協助整理覆診時向醫生提問的問題，但其實同一個檢驗值，放在不同年齡、病史、症狀或藥物背景下也會有不同，因此若症狀持續、反覆惡化，或檢查結果出現異常，應由專業人員作最後判斷。