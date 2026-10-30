AI健康建議準唔準？6旬男信AI反中毒入院 學者提醒3個情況勿用AI 應由醫護人員判斷

人工智能(AI)出現後，不少人有健康問題時都會轉為向AI提問，AI令健康資訊變得更平易近人，不過AI到底是否可信？有學者最近就在《Nature Health》發表觀點文章，指大眾可透過AI整理及理解醫療資訊，但就不建議將AI當成專藥醫護人員，尤其是遇到以下3種狀況時應更謹慎，並盡快求醫。

AI 健康資訊隱藏風險

美國史丹福大學等機構4位學者近日在《Nature Health》發表文章，整理既有文獻、案例與政策問題，藉此提醒社會大眾注意AI健康資訊的隱藏風險。文章指出，錯誤回答可能已經影響使用者的健康決策，醫療人員與監管機關卻未必看得到原來對話，亦難以追蹤錯誤決策所帶來的影響。

學者並非主張完全除掉AI，只是希望可建立更透明的安全監測與責任機制。

男子誤信AI導致溴中毒

過去曾有病友透過 AI 輔助，最終找到確切病因；但同時有反面案例，曾有60歲男子為了減少飲食中的氯化物攝取，向 ChatGPT 尋求建議後，便以溴化鈉取代食鹽，沒想到竟出現幻覺、妄想等症狀，最終因溴中毒住院。但由於醫療團隊無法直接調閱他與 ChatGPT 的完整對話，難以還原他接觸過哪些資訊、如何依照建議行動，增加了釐清病因與規劃後續治療的難度。