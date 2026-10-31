飲茶護心｜研究：常飲茶患心血管病風險較低 注意3個健康重點 達到真正護心

飲茶不但提神，也可消滯解膩，最近更有一項研究發現，經常飲茶的人士患心血管病的風險較低，但飲茶非愈多愈好，飲茶時應注意茶的溫度、糖分及整體生活習慣。

結果發現，比起沒有飲茶習慣的人，習慣飲茶者的整體心血管疾病風險低11%，研究也同時發現，每日飲6至8杯的人士估計風險最低。不過是次研究僅屬觀察性研究，只可顯示喝茶習慣與較低風險有關，無法證明喝茶直接預防心臟病。且由於研究中的茶飲量由參與者自行回報，杯子大小也未統一，所以6至8杯也不會是每個人的建議飲用量。

有關研究今月刊登於《Journal of Internal Medicine》，分析中國生物銀行485,934名、年齡30至79歲的成年人，平均追蹤約9年，期間記錄到14,863宗新發血管疾病。

健康飲茶重點：無糖茶

想更加健康，應避免在茶中添加糖分，如想增加風味，可試試檸檬片或薄荷葉，不必加大量糖漿。

健康飲茶重點：注意入口溫度

長期飲過熱的茶會增加食道受損，甚至咽喉癌的風險，因此應注意飲用時的溫度，另外茶含有咖啡因，容易失眠、心悸或焦慮的人，應留意飲用量與時間。

健康飲茶重點：維持真正護心習慣

飲茶只是額外可護心的習慣，大眾應更注重真正重要的護心習慣，如不吸煙、飲酒，規律運動及均衡飲食等，如本身患有三高，應遵循醫囑，不能以飲茶代替治療。