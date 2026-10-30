醫sick醫識｜60歲+ 100%有頸椎間盤突出(有片)

都市人習慣機不離手，滿街也充斥著低頭族，低頭導致頸椎負擔增加，引發頸椎間盤突出，所以常常聽到很多人會抱怨頸部痠痛。骨科專科醫生李崇義指出，「頸椎間盤突出比想像中普遍，60歲以上長者進行磁力共振檢查時，發現100%有頸椎間盤突出，即使是30歲的無症狀市民，也有超過50%的機率。不過，真正導致不適的元兇往往是姿勢問題。長期低頭玩手機，頸部前傾40至50度，等同承受四、五十磅壓力，隨時壓出神經痛。」 低頭族高危 長時間低頭或姿勢錯誤是主因，李崇義表示，「頭部重量約10至20磅，但只要每向前傾一度，頸椎受壓便多1磅。平日交通工具的乘客頭部前傾40至50度看電話，其實就等於長期承受40至50磅壓力。」

李崇義解釋，頸椎間盤突出的症狀取決於壓到神經線哪個位置。最簡單的是椎間盤撕裂引發的頸痛；「若壓到神經根，相關位置會出現不適，例如第五節神經線影響上臂，第六節神經線影響手掌，導致整隻手也受影響，這種稱為神經痛。」若壓到脊髓，情況更嚴重，可致雙手反應遲鈍、無力、無法做精細動作，甚至影響下肢，走路不穩。 壓頸測試可初步判斷 李崇義解釋，肩頸痛可以是關節勞損或椎間盤問題，但未必一定是突出。典型椎間盤突出徵狀是雙手痺痛、神經被拉扯。一個簡單的檢查方法，「向有痛感的頸部壓下去，如果一做這個動作，手已經出現神經痛，即代表神經線被壓住。」

大部分可保守治療 確診頸椎間盤突出後，醫生會按症狀決定是否需要照磁力共振。李崇義指出，「若只是頸痛及上臂拉扯感，而影像不算嚴重，大部分徵狀經過6星期至3個月保守治療而痊癒。」保守治療包括消炎止痛藥、神經線止痛藥、肌肉放鬆藥，以及物理治療如頸部牽引。但他坦言，「椎間盤突出未必能復原，影像上可能沒大進步，但徵狀上大部分能處理。唯有脊髓嚴重受壓、手腳麻痹不穩者，才須考慮手術。」 長期護頸靠3招 若要減低復發，李崇義強調病人自律最重要。不應經常垂頭，亦建議訓練頸背肌肉，他建議，游泳是有助於頸椎和腰椎的運動。另外，可以多做以下動作：

1. 收雙下巴動作：收起下巴，有助強化頸側肌肉。 2. 放鬆上斜方肌：頭部按壓側拉，每邊維持15至20秒。 3.「Y、T、W」形動作：有助背肌訓練，每個動作維持15至20秒。 坐直不翹腳未能完全避險 不少人以為「坐直、不翹腳」便能倖免。李崇義指出，「正確姿勢固然能減低頸腰椎問題，但純粹單靠正確姿勢，有時也不能完全避免椎間盤突出。」他建議，必須配合適量運動及良好姿勢，才能有效減少頸腰椎疼痛。