銀屑病好轉 為何關節開始腫痛？

銀屑病(舊稱牛皮癬)患者皮膚會出現鱗屑、紅斑，病人覺得皮膚乾燥、痕癢或疼痛。但有時這些皮膚症狀改善了，關節卻開始又腫又痛，為甚麼會這樣呢？有甚麼處理方法呢？ 皮膚科專科醫生陳湧指出，銀屑病其實是一種全身免疫系統發炎的現象，而不只是皮膚病，除了影響皮膚，還可影響全身器官組織，包括關節。「但有時不同器官組織的發炎活躍程度未必同步，例如可能皮膚症狀不太嚴重，但關節發炎可以比較厲害，相反亦可以。」 發炎因子影響關節

皮膚症狀較嚴重的銀屑病患者，若使用只處理皮膚問題的方法例如外用藥物、紫外光燈治療等，只能改善皮膚上的發炎，卻無法處理關節受影響的情況，這些患者便有機會當皮膚症狀好轉，但關節卻持續發炎，出現紅、腫、熱、痛。 那麼，銀屑病患者皮膚和關節的發炎機制有沒有關連呢？陳湧表示，「銀屑病患者的皮膚、關節，都會受特別的發炎因子影響，例如TNF腫瘤壞死因子，或IL 23、IL 17等白細胞介素，若這些發炎因子過度活躍，在皮膚的影響可以令皮膚的發炎、增生，在關節的話便會引致銀屑病關節炎。此外也可在其他部位的骨骼、跟腱等引起發炎。」

早控病防關節病變 陳湧提醒，銀屑病關節炎若遲遲不發現，長期的關節炎有機會令關節出現結構性變形，之後就算經過適當治療，關節的變形也可能無法逆轉。「銀屑病患者要降低出現銀屑病關節炎的風險，要注意幾件事。第一，現時已知較肥胖的銀屑病患者，出現對關節影響的風險比較高；第二，若患者本身皮膚症狀較嚴重，或出現了指甲銀屑病，又或有銀屑病的家族背景，這些群組出現銀屑病關節炎的風險也較高，建議經常留意自己關節的情況，發現有問題盡早處理。」

換句話說，盡早控制好銀屑病，可減低出現銀屑病關節炎的風險。陳湧表示治療銀屑病的皮膚部分，會根據症狀嚴重程度決定，症狀較輕的可以用外用藥物例如外用類固醇、維他命D衍生物，若影響範圍比較大，則可能需要全身性治療，例如紫外光燈治療。 生物製劑較針對性 「但正如剛才所說，以上方法只針對皮膚症狀，若銀屑病已經比較嚴重，範圍較大，可能會改用口服免疫系統抑制劑。惟這較傳統的療法針對性並不高，例如只可處理皮膚症狀，又或會對整個免疫系統進行壓抑。現時較新的治療選擇有生物製劑，可針對地壓抑和銀屑病有關的發炎因子例如IL 17等，其他和銀屑病關係不大的免疫系統部分就不受壓抑，所以治療安全性較高，而效果亦較理想。」

陳湧表示，在不少臨床研究中可見，大部分使用生物製劑的銀屑病患者有九成以上的病情進步。當患者同時有皮膚和關節炎的症狀，皮膚科醫生可能會轉介風濕病科醫生同時跟進，兩科醫生經常會合作找出對病人最有利的治療選擇。