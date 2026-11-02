濕敏可以斷尾嗎？點解停藥又翻發？ CUBED 無類固醇護理及真實用家分享

濕敏明明已經好轉，為何過了一段時間又再次發作？濕敏究竟能否真正「斷尾」？對長期受濕敏困擾的香港人而言，除了反覆出現的紅腫、痕癢及脫皮，更令人擔憂的可能是：使用藥膏時皮膚有所改善，一旦停藥卻再次復發，是否代表皮膚已經對藥物產生依賴？ 事實上，濕敏反覆往往與皮膚屏障、免疫反應、天氣、流汗及生活習慣等因素有關。近年亦有不少人開始尋找無類固醇、無藥性的濕敏護膚品，例如香港護膚品牌CUBED，透過獨家Relief Plus™複合配方，針對濕敏肌常見的乾燥、泛紅、痕癢及皮膚不適，提供日常舒緩與屏障護理。

本文將拆解五個常見濕敏迷思，包括濕敏反覆成因、停藥後復發及香港潮濕天氣對皮膚的影響，並了解CUBED的Relief Plus™配方、皇牌產品、NEA認證，以及真實用家的使用經驗與評估數據。 迷思1：濕敏真的可以「斷尾」嗎？ 對許多濕敏患者而言，最希望達到的「斷尾」，其實是讓皮膚長時間保持穩定，不再經常出現紅腫、痕癢或脫皮等症狀。 然而，濕敏，尤其是異位性皮膚炎，屬於容易反覆發作的慢性炎症性皮膚疾病。即使表面症狀已經改善，皮膚仍可能因不同因素再次發作。

從西醫角度而言，濕敏與皮膚屏障功能、免疫反應、遺傳及環境刺激有關；中醫則會根據個人體質及症狀辨證，例如濕熱、脾虛濕盛或血虛風燥等，調理方向因人而異。 因此，了解個人皮膚狀況及反覆發作的誘因，有助建立更適合自己的長期護理習慣。 迷思2：濕敏明明已經好轉，為何又再復發？ 濕敏反覆發作，其中一個重要原因是皮膚屏障較為脆弱，容易流失水分，同時更容易受到外界刺激。 當皮膚乾燥時，痕癢感可能增加；反覆抓癢又會進一步破壞皮膚屏障，形成 「乾燥 → 痕癢 → 抓損 → 屏障受損 → 再次痕癢」 的惡性循環。

此外，流汗、熱水洗澡、過度清潔、香料、衣物摩擦、壓力及個人致敏原，都可能成為濕敏復發的誘因。 因此，濕敏好轉後再次發作，未必代表之前的護理沒有成效，而可能是皮膚再次受到刺激。除了處理每次發作，找出個人誘因及持續護理皮膚屏障，同樣重要。 迷思3：為何使用類固醇藥膏後有所改善，停藥卻再次復發？是否出現反彈？ 停藥後再次發作，是否一定等於反彈？ 類固醇藥膏主要透過抗炎作用，減輕濕敏發作時的紅腫、痕癢及炎症反應。

然而，由於濕敏本身具有反覆發作的特性，即使使用藥膏後症狀已經改善，當皮膚再次接觸乾燥環境、汗水、致敏原等刺激，或原有炎症尚未完全受控時，仍然可能再次發作。 因此，停用類固醇藥膏後濕敏復發，並不一定等於藥物依賴或類固醇戒斷反應。 部分情況亦可能涉及類固醇戒斷反應（TSW） 另一種需要留意的情況是外用類固醇戒斷反應（Topical Steroid Withdrawal，TSW），可見於長期、頻密使用較強效外用類固醇後停止使用的人士。 可能出現的症狀包括明顯灼熱、刺痛、大範圍泛紅、脫皮，甚至皮膚滲液，而受影響範圍有時可能超出原本使用藥膏的位置。

到了秋冬或轉季期間，部分患者的皮膚狀況更可能由夏季的「炎熱、流汗、痕癢」，轉變為「乾燥、脫皮、繃緊及乾裂」。 即使生活在潮濕的香港，濕敏肌仍然需要按季節及個人膚況調整護理方式，減少乾燥及環境刺激帶來的不適。 迷思5：濕敏可以預防嗎？日常護理與戒口有多重要？ 雖然濕敏具有反覆發作的特性，但透過適當的日常護理，可以減少部分不必要的刺激，有助維持皮膚穩定。 例如洗澡後及時塗抹護膚產品、避免使用過熱的水、減少刺激性清潔用品、流汗後輕輕印乾皮膚，以及選擇柔軟透氣的衣物，都是容易實行的護理習慣。

對長期受濕敏困擾的人士而言，選擇護膚品時，除了保濕能力，舒緩乾癢、泛紅不適及維持皮膚屏障亦是重要的考慮因素。 成立於 2019 年的香港護膚品牌CUBED，以無類固醇、無藥性配方為特色，並研發獨家Relief Plus™複合配方，結合多種天然來源成分，為容易乾燥、痕癢及反覆不穩定的皮膚提供日常舒緩護理。 CUBED 獨家 Relief Plus™ 配方：針對泛紅、乾癢及皮膚不穩定狀態 CUBED獨家 Relief Plus™ 複合配方結合多種天然來源成分，以舒緩濕敏肌常見的乾癢、 泛紅及與炎症相關的皮膚不適為研發方向，同時兼顧脂質補充及皮膚屏障護理。

CUBED護膚品不含類固醇，亦並非透過類固醇藥物的抗炎作用機制發揮功效。 因此，停用CUBED本身不會引起類固醇戒斷反應，亦不涉及類固醇式藥物依賴。 除了配方研發理念，CUBED亦公布了CUBED 低敏紓緩潤膚霜 Body Butter的真實用家小組評估結果： ● 92%用家認為問題肌膚狀況有所改善。 ● 96%用家感到皮膚痕癢有所舒緩。 ● 93%用家認為紅腫情況有所改善。 ● 93%用家認為乾燥及脫皮情況有所改善。 顯示CUBED的用家回饋不只集中於一般保濕，而是涵蓋濕敏肌較為關注的多種皮膚不適。

了解 CUBED 獨家 Relief Plus™ 配方及真實用家分享 CUBED 低敏紓緩潤膚霜 Body Butter：舒緩乾癢，兼顧補水與屏障護理

CUBED 低敏紓緩潤膚霜 Body Butter是品牌其中一款皇牌身體護膚產品，結合Relief Plus™ 5x複合配方及多種保濕、滋潤成分，針對乾燥、粗糙、脫皮、泛紅及痕癢等常見困擾提供日常舒緩護理。 產品主要成分包括： ● 甘油（Glycerin）： 幫助吸濕保水，改善皮膚乾燥。 ● 乳木果油（Shea Butter）、可可脂（Cocoa Butter）： 補充油脂，減少水分流失。 ● 紅花籽油（Safflower Seed Oil）： 提供滋潤，幫助維持皮膚柔軟。 ● 維他命 B5（Panthenol）： 常見的保濕及皮膚調理成分。 ● 蘆薈、金盞花、洋甘菊及尿囊素： 配合其他成分，提供溫和舒緩及皮膚護理。

CUBED 低敏紓緩潤膚霜 Body Butter透過 Relief Plus™ 與多種滋潤成分配合，兼顧皮膚乾癢舒緩及日常屏障護理 ，亦已獲美國 National Eczema Association（NEA）Seal of Acceptance™。 了解 CUBED 低敏紓緩潤膚霜 Body Butter CUBED 濕敏紓緩護理油 Body Oil：補充皮膚脂質，舒緩極乾燥及乾裂不適

CUBED 濕敏紓緩護理油 Body Oil 結合 Relief Plus™ 8x 複合配方及多種滋潤成分，針對極乾燥、粗糙、乾裂及屏障受損的皮膚，提供日常舒緩護理。 產品主要成分包括： ● 角鯊烷（Squalane）： 幫助滋潤及柔軟皮膚，減少乾燥不適。 ● 大麻籽油（Hemp Seed Oil）： 含有不同脂肪酸，為皮膚補充脂質。 ● 維他命 F（Vitamin F）： 與皮膚脂質及屏障護理相關的脂肪酸成分。 ● 維他命 E（Vitamin E）： 具抗氧化特性，常用於皮膚調理配方。 濕敏紓緩護理油 Body Oil 以補充油脂、舒緩乾燥及維持皮膚屏障為主要護理方向，適合局部特別乾燥、容易乾裂或需要額外滋潤的身體皮膚。

了解 CUBED 濕敏紓緩護理油 Body Oil CUBED 好用嗎？NEA 認證、第三方測試及真實用家評價 值得參考嗎？ 除了了解 Relief Plus™配方及產品成分，CUBED亦提供NEA認證、第三方測試及真實用家分享，讓消費者可以從不同角度認識產品。 CUBED Body Butter 獲美國 NEA Seal of Acceptance™ CUBED 低敏紓緩潤膚霜 Body Butter已獲美國National Eczema Association（NEA）Seal of Acceptance™，並列入協會官方產品目錄。 NEA是專注於濕敏教育、研究及患者支援的非牟利組織，其Seal of Acceptance™ 計劃透過成分及相關產品資料審核，為濕敏及敏感肌人士提供選購參考。

CUBED 低敏紓緩潤膚霜 Body Butter的官方NEA頁面亦列有完整產品成分，方便消費者了解其配方特色。 查看 NEA 官方 CUBED Body Butter 認證 第三方測試及產品成分公開，增加選購信心 除了NEA認證，CUBED亦曾進行不同的第三方產品測試，包括人體重複性貼膚測試（HRIPT）、重金屬及微生物檢測、防腐效能測試，以及無類固醇及相關西藥成分檢測。 其中，HRIPT測試可作為產品皮膚相容性的參考，而成分及檢測資料亦有助消費者了解產品特色。 對於關注類固醇、藥物成分或護膚品刺激性的人士，這些資料可提供更具體的選購依據。

CUBED 真實用家 Angela：面部乾燥脫皮，3 個月皮膚變化分享 Angela分享自己在停用類固醇藥膏期間，面部一度出現明顯乾燥、脫皮及粗糙情況，並記錄了9 月至 12月的皮膚變化。 她曾使用CUBED 低敏紓緩潤膚霜 Body Butter及 Magic Cream 作日常護理，認為產品適合自己當時非常乾燥的皮膚。從前後照片可見，面部脫皮及粗糙情況逐漸改善，皮膚外觀亦變得較為平滑。

CUBED 真實用家 Angela 的面部皮膚紀錄，呈現乾燥、脫皮及粗糙情況的外觀變化。

CUBED 真實用家 Crystal：8 年濕敏困擾，60 日皮膚變化紀錄 Crystal受濕敏困擾長達8年，曾因反覆發作及使用類固醇藥膏而感到困擾。停用藥膏期間 ，她的手臂及手背曾出現明顯泛紅、乾燥、脫皮及滲液等情況。 在調整日常護理方式的過程中，Crystal亦使用了CUBED 低敏紓緩潤膚霜 Body Butter和 CUBED 濕疹紓緩護理油 Body Oil，並記錄不同階段的皮膚變化。約60日後，照片顯示皮膚外觀逐漸變得平滑，乾燥及泛紅情況有所改善。期間 她亦曾採用其他護理方式。

CUBED 真實用家 Crystal 的 60 日皮膚紀錄，呈現手臂乾燥、泛紅及粗糙情況的變化。

＊以上為個別用家的親身使用經驗。實際感受可能受到原有膚況、使用時間、生活習慣及其他同期護理方式影響。 CUBED 濕敏護理常見問題 FAQ CUBED 有沒有類固醇？有沒有藥性？ CUBED 低敏紓緩潤膚霜 Body Butter及濕疹紓緩護理油 Body Oil 均不含類固醇，屬無藥性日常護膚品。產品結合Relief Plus™ 複合配方及多種護膚成分，針對乾燥、泛紅、痕癢及屏障受損等常見 困擾，提供日常舒緩及皮膚護理。 濕敏可以使用 CUBED 嗎？ 可以。CUBED成人系列針對乾燥、粗糙、脫皮、泛紅及乾癢等常見皮膚不適，結合Relief Plus™複合配方及保濕滋潤成分，幫助舒緩濕敏皮膚不適及維持屏障狀態。

停用 CUBED 會否出現反彈或產生依賴？ CUBED不含類固醇，亦不具備類固醇藥物的抗炎作用，因此停用產品本身不會引起類固醇戒斷反應，亦不涉及類固醇式藥物依賴。不過，濕敏本身容易反覆發作，停止日常護理後皮膚亦可能再次乾燥或痕癢。 CUBED 可以與類固醇藥膏同時使用嗎？ 可以。類固醇藥膏主要用於控制炎症，而 CUBED 則透過 Relief Plus™ 及其他護膚成分，提供日常舒緩、滋潤及屏障護理。如果正在使用醫生處方藥膏，建議按照醫生指示安排使用次序。 CUBED 有沒有藥物副作用？

CUBED 屬無類固醇、無藥性護膚品，不涉及類固醇藥物相關的副作用或戒斷反應。不過，每個人對護膚成分的耐受程度可能不同。首次使用建議先進行 48 小時小範圍皮膚測試；如果出現持續紅腫、刺痛或不適，應停止使用。 濕敏傷口滲水、抓損，可以使用 CUBED 嗎？ 如果皮膚只有輕微抓損或少量滲液，而且沒有感染徵象，可以先用清水或生理鹽水輕輕清潔，再將皮膚印乾。對於周邊乾燥皮膚，可按需要使用CUBED Body Oil 作局部滋潤護理， 並配合CUBED 低敏紓緩潤膚霜 Body Butter保濕。如果傷口持續滲液、出現黃膿、明顯紅腫熱痛或情況惡化，可以先諮詢醫生意見。

CUBED 好用嗎？有沒有真實用家評價？ CUBED官網設有真實用家分享，包括使用前後照片、使用時間及個人護膚經驗。根據品牌 公布的CUBED 低敏紓緩潤膚霜 Body Butter用家小組自我評估，92%用家認為問題肌膚有所改善、96%感到痕癢有所舒緩、93%認為紅腫有所改善。相關數據屬用家自我評估結果，實際效果可能因人而 異。 CUBED 在香港哪裏可以購買？有實體銷售點嗎？ 消費者可以透過 CUBED 香港官方網店 選購，亦可以前往香港指定 LOG-ON、APITA 等零售合作點購買。實際產品款式及存貨以各銷售點最新資料為準。

編輯總結：與其追求濕敏「斷尾」，更重要的是了解反覆發作的原因 濕敏明明已經好轉，之後卻可能因為天氣、流汗、冷氣、壓力或皮膚乾燥再次出現問題。而停用類固醇藥膏後濕敏復發，亦不一定代表產生藥物依賴。了解皮膚屏障、個人誘因及類固醇戒斷反應之間的分別，有助建立更合適的日常護理習慣。 對希望尋找無類固醇濕敏護膚品的人士而言，香港品牌 CUBED 以獨家 Relief Plus™ 複合配方為核心，針對乾燥、泛紅、痕癢及皮膚屏障受損等常見困擾，提供日常舒緩護理。品牌皇牌CUBED 低敏紓緩潤膚霜 Body Butter更獲美國 NEA Seal of Acceptance™，並有第三方測試、用家評估數 據及真實使用經驗可供參考。