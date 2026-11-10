癌症飲食3大迷思｜癌症要戒糖？唔飲得豆漿？治療期間真正要補什麼營養？

癌症病人一定要戒糖嗎？食得越清淡越好？癌症患者不能飲豆漿？面對癌症，不少患者擔心「食錯嘢」，於是開始戒糖、戒肉，甚至戒大豆類食品，如豆漿、豆腐等。但癌症治療期間，飲食重點不只是「什麼不能吃」，更重要是身體能否攝取足夠能量、蛋白質及所需營養。以下拆解3個常見的癌症飲食迷思。

「糖會餵大癌細胞」是常見的癌症飲食迷思。事實上，癌細胞會利用葡萄糖，正常細胞同樣需要葡萄糖提供能量，完全戒糖並不能「餓死癌細胞」。過度限制飲食反而可能增加營養不足的風險外，不過約20%癌症病人同時出現高血糖問題 ，有機會影響療程，需留意控制​。

迷思二｜食得清淡、有食三餐，就代表營養足夠？

不少癌症患者治療期間胃口下降，會選擇粥、蔬菜、水果等較清淡的食物，認為每日有食三餐便已足夠。但其實有食，不代表食得夠；清淡，也不等於營養足夠。尤其當治療期間出現食慾下降、食量減少或體重下降，就更需要留意能量及蛋白質攝取。

ESPEN（歐洲臨床營養學會）針對癌症患者的臨床營養指南建議癌症患者蛋白質攝取量一般應高於每日 1 g/kg體重，以維持肌肉量及改善營養狀態。

正確觀念：不只要「食得落」，更要「食得夠」、「食得啱」，特別可留意維持肌肉量的營養素如HMB、蛋白質