癌症飲食3大迷思｜癌症要戒糖？唔飲得豆漿？治療期間真正要補什麼營養？

癌症病人一定要戒糖嗎？食得越清淡越好？癌症患者不能飲豆漿？面對癌症，不少患者擔心「食錯嘢」，於是開始戒糖、戒肉，甚至戒大豆類食品，如豆漿、豆腐等。但癌症治療期間，飲食重點不只是「什麼不能吃」，更重要是身體能否攝取足夠能量、蛋白質及所需營養。以下拆解3個常見的癌症飲食迷思。
迷思一｜癌症病人一定要戒糖？
「糖會餵大癌細胞」是常見的癌症飲食迷思。事實上，癌細胞會利用葡萄糖，正常細胞同樣需要葡萄糖提供能量，完全戒糖並不能「餓死癌細胞」。過度限制飲食反而可能增加營養不足的風險外，不過約20%癌症病人同時出現高血糖問題 ，有機會影響療程，需留意控制。
正確觀念：毋須盲目戒糖，重點是合理控制
迷思二｜食得清淡、有食三餐，就代表營養足夠？
不少癌症患者治療期間胃口下降，會選擇粥、蔬菜、水果等較清淡的食物，認為每日有食三餐便已足夠。但其實有食，不代表食得夠；清淡，也不等於營養足夠。尤其當治療期間出現食慾下降、食量減少或體重下降，就更需要留意能量及蛋白質攝取。
ESPEN（歐洲臨床營養學會）針對癌症患者的臨床營養指南建議癌症患者蛋白質攝取量一般應高於每日 1 g/kg體重，以維持肌肉量及改善營養狀態。
正確觀念：不只要「食得落」，更要「食得夠」、「食得啱」，特別可留意維持肌肉量的營養素如HMB、蛋白質
迷思三｜癌症病人不能吃大豆？
大豆含有大豆異黃酮，不少人誤以為植物雌激素等於人體雌激素，因此部分癌症患者，尤其乳癌患者，會擔心豆漿、豆腐等大豆食品影響荷爾蒙。但美國癌症組織(American Cancer Society)指出，目前人體研究並沒有顯示進食一般大豆食品 會增加癌症風險；而美國醫學會雜誌 (JAMA) 發表的權威研究，追蹤了5,000多名華人乳癌存活者，大豆食品攝取量增加與死亡及癌症復發風險顯著降低相關；有關下降趨勢在大豆蛋白攝取量達每日約11克後趨於平穩。
正確觀念：不應盲目戒大豆類食品
癌症營養不只補熱量 需針對性多元補充
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特殊醫用食品。遵照醫生或專業醫護人員指引食用。Food for special medical purposes. Use under the direction of a physician or healthcare professional.適用人士：頑症病人及正在接受療程的病人Patient Indications: Cancer patients and those who are receiving treatments.
盈活雲芝癌症治療專用營養品是頑症治療專用的營養補充品。用於增加抵抗力，紓緩化療、電療、手術、標靶治療及免疫治療的頑症病人，有助為癒後人士補充體力，乳糖及麩質敏感人士適用。
G.E. Yunzhi Essence Cancer Specific Nutritional Supplement is a specialized nutritional supplement formulated for cancer patients. It is designed to boost immunity and alleviate side effects when undergoing chemotherapy, radiotherapy, surgery, targeted therapy, and immunotherapy. It also helps recovered patients to regain physical strength. Suitable for individuals with lactose and gluten sensitivities.
##配方中的豆奶粉不涉及動物原料及激素│ ** 指產品配方中的HMB-鈣成分參照臨床數據深度研發│+Data on file│ ^^以每日飲用3包，每包23克份量計算│ #按生產過程中加入的每包23克份量