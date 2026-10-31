清華研究：高溫致全國人均年損22.7小時睡眠　香港最嚴重

高溫不只讓人睡不好，還正在「偷走」工作時間！北京清華大學牽頭編寫的《柳葉刀人群健康與氣候變化倒計時2026年中國報告》指出，2025年全國高溫日數創下歷史新高，不只人均年度睡眠損失達約22.7小時，勞工平均每人更因高溫損失47.7個工作小時。 據《澎湃新聞》報道，這份報告於10月29日在北京清華大學發布，由清華大學地球系統科學系教授、柳葉刀倒計時亞洲中心主任蔡聞佳解讀。報告指出，2025年中國GDP成長5.1%，碳排放則下降0.8%，火力發電量更是10年來首次出現年度下降；但另一方面，全國高溫日數創下歷史紀錄，持續性極端高溫事件頻率也排名歷史第二，氣候變遷對健康的衝擊日益加劇。

生產力損失佔GDP 1.74% 報告估算，2025年熱浪相關死亡人數約2萬宗，是1986年至2005年基準期年均水平的1.7倍。高溫也直接影響勞動效率，勞工平均每人損失47.7小時工作時間，對應的經濟成本約3,396億美元（2.66萬億港元），相當於中國GDP的1.74%，顯示極端氣候帶來的影響已不只是身體不適，更進一步衝擊經濟活動。 除了工作，高溫也壓縮民眾運動與休息時間。報告指出，2025年中國人均每日適合安全進行體育活動的時間減少2.6小時，較歷史基準期約1.4小時增加87.1%，創下1986年以來最大增幅；2015年至2025年間，夜間氣溫升高造成的人均年度睡眠損失達1,361分鐘，約22.7小時，較1986年至2005年的基準期增加10.2%。

這項研究分析約130萬筆穿戴式裝置睡眠紀錄，評估夜間氣溫對總睡眠、深睡眠及淺睡眠時間的影響。結果發現，深睡眠損失增加14.3%，高於淺睡眠的8.5%，顯示夜間升溫對不同睡眠階段均造成影響。

海南及澳門同列最嚴重 研究進一步發現，夜間高溫對深睡眠的影響更加明顯，深睡眠損失增幅達14.3%，高於淺睡眠的8.5%。海南、澳門及香港每年睡眠損失均超過43小時；西藏、甘肅及黑龍江相較歷史基準期的增幅，則分別達173.6%、48.4%及32.5%。 運動時間損失同樣呈現區域差異，中南地區人均每日損失3.8小時，華東地區3.6小時，西南地區1.3小時；東北地區雖然損失約1.1小時，但較歷史基準期增加209%，為各區最高。 蔡聞佳指出，氣候變遷對個人健康造成的負擔日益沉重。報告也強調，清潔能源轉型與健康風險預警，是降低氣候衝擊的重要途徑。未來除了推動減碳，也須讓高溫預警、降溫設備及健康防護措施，更精準地涵蓋戶外工作者與其他高風險族群。