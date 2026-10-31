安徽14歲女中風送院　此前偏好外賣又手搖當水飲

一名少女長期把飲料、手搖飲當水喝，近日因急性腦中風送醫。（示意圖／AI生成）

安徽一名14歲少女近日因急性腦中風送醫，出現單側肢體嚴重癱瘓、嘴角歪斜等症狀，醫生追問病史後發現，少女長期把飲料、手搖飲當水喝，幾乎不碰白開水，平時又經常吃外賣、燒烤及油炸食物，不良飲食習慣已持續好幾年。

幾乎不碰白開水

據《九派新聞》報道，中國科大附一院（安徽省立醫院）神經內科近日收治這名14歲少女。南區副院長、神經內科主任醫生群森回憶，少女送醫時已出現嚴重單側肢體偏癱及嘴角歪斜，經頭部影像及臨床檢查，確認是急性腦中風。