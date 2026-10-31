安徽14歲女中風送院　此前偏好外賣又手搖當水飲

安徽一名14歲少女近日因急性腦中風送醫，出現單側肢體嚴重癱瘓、嘴角歪斜等症狀，醫生追問病史後發現，少女長期把飲料、手搖飲當水喝，幾乎不碰白開水，平時又經常吃外賣、燒烤及油炸食物，不良飲食習慣已持續好幾年。
幾乎不碰白開水
據《九派新聞》報道，中國科大附一院（安徽省立醫院）神經內科近日收治這名14歲少女。南區副院長、神經內科主任醫生群森回憶，少女送醫時已出現嚴重單側肢體偏癱及嘴角歪斜，經頭部影像及臨床檢查，確認是急性腦中風。
群森表示，詢問家屬後得知，少女長期以飲料、奶茶取代白開水，平時也經常吃外賣，偏好燒烤及油炸食物。醫生指出，長期高糖、高脂飲食，加上不良生活習慣，可能增加血管負擔，年輕族群也不能輕忽腦中風風險。
「中風120」救命口訣
醫生強調，腦中風救治分秒必爭，能否及早辨識症狀，直接影響患者的致殘風險及後續復原。民眾可記住「中風120」口訣，快速判斷是否出現中風徵兆。
其中，「1」代表看一張臉，觀察臉部是否左右不對稱，微笑時有沒有嘴角歪斜；「2」是抬起兩隻手臂，雙臂平舉後確認是否有單側無力、麻木或一側手臂下垂；「0」則是聆聽說話內容，留意是否口齒不清、表達混亂，甚至聽不懂他人說話。
除了臉歪、手腳無力及語言不清等典型症狀，腦中風也可能出現不典型警訊。群森提醒，部分患者可能突然視物重影、出現複視，並伴隨頭暈，這可能與特定腦區受損有關，不能單純當成疲勞或睡眠不足。
醫生也提醒，日常飲水應以白開水為主，減少含糖飲料及奶茶，避免長期把飲料當水喝，建議每日飲水量約2,000毫升，並分多次適量補充，不要等到口渴才喝。
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