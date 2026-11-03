順應肺炎球菌血清型演變趨勢 「左流右肺」幫助守護健康

肺炎球菌感染往往由咳嗽、咳痰、發燒等症狀開始，不少人以為是普通感冒，休息幾天便會好轉，甚至沒有求醫。黎卓熙醫生憶述：「曾見過一些病情逐漸惡化的患者，咳至胸口痛、痰中帶血絲、高燒不退，才就醫檢查。照X光後才發現是肺炎，需要入院接受靜脈注射抗生素。每逢冬天流感季，這種嚴重個案會更多。部分長者、長期病患因抵抗力弱，即使入院治療，病情也可能相當嚴重，更有病患因此不幸離世。」 肺炎是流感患者發病及死亡的主要原因，肺炎球菌更是引致肺炎的主要原因之一。每逢流感季，肺炎球菌的感染個案亦會上升。黎卓熙醫生解釋，感染流感病毒後，人體呼吸道抵抗力會下降，呼吸道黏膜受損，身體會更容易感染其他細菌。肺炎球菌是社區中非常常見的細菌，不少人感染流感之後，會繼發社區性細菌性肺炎。

高風險一族不容忽視 肺炎球菌的威脅絕不容小覷。數據顯示，肺炎球菌引致的肺炎入院率達13%；肺炎球菌肺炎致死率約 5% 至7%；一旦細菌入血，引致入侵性菌血症，死亡率可達兩成，當中長者的死亡率更高達六成。黎醫生提醒，50歲以上長者屬高風險人群；幼童抵抗力較弱，同樣容易受感染。 另外，免疫系統受損人士(如有免疫疾病、曾切除脾臟或正接受類固醇等免疫抑制治療)，以及患有糖尿病、心血管、肺部、肝臟或腎臟疾病等長期病患，都屬感染高危人群。

港新型流行菌株具抗藥性 肺炎球菌並非單一種細菌，現時已知有過百種血清型。不同血清型的毒性、致病能力各有差異，輕則引致鼻竇炎、中耳炎，重則引致敗血病、腦膜炎等入侵性疾病。根據2025 年本港數據， 65 歲以上長者中最常見的3種血清型分別為 3 、15A 及 23A。當中 15A、23A 屬近年較受關注的新型血清型，這類菌株容易出現抗藥性，常見抗生素如青霉素的治療效果未必理想。

「左流右肺」更方便 黎醫生指出，選擇疫苗不應只看「價數」，更重要的是看疫苗能否覆蓋本地常見及高危的血清型，同時亦要針對個人情況進行調整。新型21 價疫苗相比其他疫苗，可額外覆蓋 8 種血清型，當中包含長者中高危的 15A、23A。流感疫苗和肺炎球菌疫苗可以同時接種，業界俗稱「左流右肺」，提倡市民在兩隻手臂分別接種流感疫苗和肺炎球菌疫苗，能夠一次建立雙重保護。 政府現時亦為65歲或以上長者提供免費或資助肺炎球菌疫苗接種：沒有高風險情況的人士可接種一劑23價疫苗；有高風險情況的人士(如患有心血管疾病、肝腎問題、糖尿病、肥胖或免疫系統問題)，可免費接種一劑15價疫苗，一年後再接種23價疫苗。黎醫生提醒，雖然「香港疫苗接種計劃」已推行多年，但只有近半的長者接種了肺炎球菌疫苗。現時正值流感季節，建議長者及早接種「左流右肺」，同時築起雙重保護。