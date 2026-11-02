運動好處｜研究揭高強度運動助減慢性病風險 認知障礙症最明顯降63%

眾所周知，建立良好的運動習慣可有助維持健康，減低患上慢性病的風險。而除了運動時間，運動的強度可值得大家留意！一項最新研究發現，高強度活動占總身體活動量超過4%的人，出現二型糖尿病等8種慢性疾病的發生風險較低，尤其是認知障礙症。

分析逾40萬人資料 該研究發表於《歐洲心臟雜誌(European Heart Journal)》，整理了英國生物資料庫中兩組參與者的運動與活動數據，其中9.6萬人配戴「手腕加速度計」記錄日常活動，另37萬人以問卷回報活動量。

8 種疾病發生風險較低 團隊主要分析高強度運動佔整體活動量的比例，並長期追蹤多項慢性疾病的發病機率。結果顯示，與沒有高強度活動的人相比，高強度活動占總活動量超過4%的人，8種疾病的發生風險均呈現較低的趨勢。 失智症：風險降63% 第二型糖尿病：風險降60% 脂肪肝：風險降48% 重大心血管事件：風險降31% 慢性呼吸道疾病：風險降44% 慢性腎臟病：風險降41% 免疫介導的發炎性疾病：風險降39% 心房顫動：風險降29% 至於如何才算高強度運動？ 大眾可以說話作簡單分辨：

輕度至中等強度：能順暢講出完整的句子，呼吸不會感到明顯急促。

高強度活動：呼吸頻率顯著加快，往往只能講出幾個字就必須停下來換氣。 美國國急診醫生、喬治華盛頓大學臨床副教授Leana Wen指，高強度活動能在較短時間內，讓身體承受更大的生理負荷，有助於提升心肺適能、增加胰島素敏感性，並促進代謝健康，效果可能比單純進行低強度活動更顯著。