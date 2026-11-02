得閒要曬下 研究：日照不足可能會增加失智風險

曬太陽不但有助促進身體製造維他命Ｄ，幫助強健骨骼，更可能是抗失智的重要行為。最新研究顯示，日間接觸明亮光線不足，可能與較高的認知障礙症風險有關。

多接觸明亮光線減17%失智風險

根據發表在《Comprehensive Psychiatry》的研究，中國廣州醫科大學的團隊分析近9萬名成人的光照情況。這批參加者被安排佩戴能記錄光線照曬的腕戴式設備，監測時長為7天，在長達8年的追蹤期間，共有741名人確診患上失智症。

分析衡量多個健康、生活方式及環境因素後，發現日間光照的強度及持續時間，均與失智症風險有關。比起處於較暗環境的人，平均日間光照強度超過1,000 lux(光量單位)的參加者，失智的風險低16%，若日間接觸5,000 lux或以上強度的明亮光線、且累計光照時間至少42分鐘的人，失智風險更降低17%。1,000 lux大約相當於陰天戶外的光照亮度，遠高於一般的室內照明。