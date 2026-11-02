度血壓正常仍暗藏危機！留意長者「隱匿性高血壓」 研究：跌倒風險增七成

近年無論是政界、商界、娛樂圈，皆可聽聞有年事已高的名人不慎跌倒、引發健康問題。美國疾病管制與預防中心資料顯示，跌倒是65歲以上長者失能與身體功能衰退的主要原因。過去，低血壓常被視為造成長者跌倒的風險因素，但一項於2026年美國心臟協會(AHA)高血壓科學會議發表的初步研究指出，78歲以上患有「隱匿性高血壓」的長者，跌倒風險比診間及居家血壓都偏高者高出70%，研究結果為長者血壓評估提供不同的參考方向。

甚麼是「隱匿性高血壓」？血壓可分為 4 類 台灣家庭醫學醫學會《家庭醫學與基層醫療》期刊先前一項研究曾說明，依照診間與居家血壓的測量結果，血壓狀態可分為4種類型： 完全正常血壓：在家中或醫療院所量測，血壓皆為正常值。 完全性高血壓：在家中或醫療院所量測，血壓皆高於正常值。 白袍高血壓：在醫療院所量測，血壓高於正常值，在家中量測則為正常。 隱匿性高血壓：在醫療院所量測，血壓皆為正常值，在家中量測卻超過正常值。 研究人員表示，自從2002年「隱匿性高血壓」被正式定義後，相關研究陸續展開，發現這類患者的心血管疾病發生率、死亡率，可能與完全性高血壓患者相近，也同樣可能導致目標器官損害。

研究觀察 700 多人 15% 為隱匿性高血壓、跌倒風險較高 AHA 10月初透過新聞稿表示，此次研究納758名美國長者，年齡介於78至98歲，中位數為83歲，其中59%為女性，82%在服用降血壓藥物。研究人員對所有受試者進行了多次血壓量測，除了在診間測量血壓，也讓受試者在家中早晚測量血壓，後續再由受試者報告自己過去 12 個月內跌倒的次數。 研究結果顯示，34.5%的受試者屬於完全性高血壓，17%為白袍高血壓，15.4%為隱匿性高血壓，另有33.2%血壓正常。在中位數350天的追蹤期間，近四分之一，也就是23.4%的受試者自述過去12個月內至少跌倒一次。進一步分析發現，隱匿性高血壓長者的跌倒風險，比診間與居家血壓皆偏高者高出70%；此外，在診間量測的血壓若比居家量測較低，也觀察到與長者跌倒發生率較高有關。

專家籲重視居家血壓量測 與跌倒風險關聯值得深入研究 AHA 2025年高血壓指引建議，成年人應該至少每年量一次血壓，居家血壓量測則可協助醫生確認診斷結果和追蹤病情進展，也可作為調整治療方案的參考依據之一。台灣國健署也提供居家血壓量測「722原則」供大眾參考，即連續量7天、每天2回(早上起床後、晚上睡前各一回)、每回量2次(間隔約1分鐘，取平均值)。 研究主要作者、美國波士頓貝斯以色列女執事醫學中心研究人員Frances Wang醫生表示，預防高齡者跌倒應是重中之重，從研究結果來看，居家測量血壓可能有識別出隱性跌倒風險的潛力，也建議長者主動且規律地在家測量血壓，再將數據提供給醫療團隊，用以規劃血壓管理及整體照護計畫。

美國加州大學洛杉磯分校(UCLA)大衛格芬醫學院醫學教授、UCLA女性心血管健康中心Karol E. Watson醫生則表示，目前研究尚無法解釋跌倒風險升高的原因，但推測可能與長者血壓變異度(blood pressure variability，即血壓隨時間的起伏變化)和血壓調節能力有關。她也指出，跌倒若導致長輩失去行動力，可能加速其身體與心理功能衰退，血壓相關指標與跌倒風險的關聯值得繼續深入研究。AHA提醒，這項研究目前僅以摘要形式發表，在研究全文經過同儕審查、並刊登於期刊前，上述研究結果均被視為初步發現。