手機碌唔停眼睛乾澀疲勞！醫生傳授護眼法則 呢招比食葉黃素更有效

返工看電腦、放工碌手機，現代人生活幾乎離不開電子產品，眼睛長時間處於高負荷狀態。許多人擔心藍光傷害，紛紛佩戴抗藍光眼鏡、開啟手機深色模式或猛吞葉黃素，希望能保護視力。國泰綜合醫院眼科主治醫生黃楚軒指出，真正影響眼睛健康的關鍵不只是藍光，而是每天持續累積的用眼負荷與光線刺激。從早到晚，眼睛持續接收室內照明、螢幕與戶外紫外線等光源，加上長時間近距離用眼導致眨眼次數減少，極易引發眼睛疲勞與乾澀。若未適當休息，長期下來可能增加乾眼症、視網膜退化等眼部疾病風險。

眼睛疲勞元凶是長時間用眼 良好用眼習慣是護眼第一步 黃楚軒醫生表示，眼睛疲勞最主要的原因並非單一光源，而是長時間持續使用。專注閱讀或操作電腦時，眨眼頻率下降，會使淚液蒸發加快，眼表逐漸乾燥，進而引發發炎反應，形成乾眼症惡性循環。建立良好的用眼習慣比任何保健食品更重要。建議日常遵循以下護眼原則： 落實20-20-20法則：每近距離用眼20分鐘，抬頭觀看約6公尺遠景物至少20秒。

放鬆眼部肌肉：遠眺有助放鬆睫狀肌，減輕調節疲勞並恢復淚膜穩定性。

定時起身活動：每工作一段時間離開座位，刻意增加眨眼次數以降低眼睛負擔。

深色模式、抗藍光鏡用來護眼 無法取代雙眼休息 許多人習慣將手機切換為，深色模式或配戴抗藍光眼鏡，盼能減少眼睛疲勞。黃楚軒醫生說明，深色模式可降低螢幕背景亮度，在部分情況下能提升閱讀舒適度；抗藍光眼鏡則可過濾部分高能量藍光。目前尚無明確證據顯示，這些措施能完全避免，長時間用眼造成的疲勞或乾眼症。這些工具僅能作為輔助，大眾仍應搭配適度休息，與良好用眼習慣，才能達到真正護眼效果。

均衡營養支持眼部正常代謝 葉黃素攝取劑量不是愈多愈好 均衡飲食是維持眼睛健康的重要基礎。黃楚軒醫生提到，葉黃素與玉米黃素是黃斑部的重要色素，可協助吸收部分高能量可見光，以降低氧化壓力。大型臨床研究觀察到，每日補充約10毫克葉黃素，搭配2毫克玉米黃素，可作為黃斑部保健的營養支持，劑量並非愈高愈好。Omega-3脂肪酸(DHA)、維他命A、C、D、E及花青素等抗氧化營養素，亦有助維持眼部正常代謝。研究指出，Omega-3脂肪酸有助改善，部分乾眼症患者的不適症狀。營養補充應以均衡飲食為基礎，若有特殊需求可與醫生討論。

市售清涼眼藥水恐增發炎風險 眼睛乾澀優先選人工淚液 遇到眼睛乾澀時，不少人習慣購買清涼型眼藥水應急。黃楚軒醫生提醒，部分市售眼藥水含有血管收縮劑、清涼成分或防腐劑，短時間內雖能改善不適，長期頻繁使用，卻可能刺激眼表，增加慢性發炎風險。相較之下，人工淚液主要提供保濕功能，特別是不含防腐劑的單支包裝，更適合乾眼患者依需求使用。若乾澀症狀持續數週，或伴隨視力下降、疼痛及畏光，應儘早就醫接受眼科檢查。 眼睛老化是長年疲勞累積 培養規律作息守護健康好視力