蛋白尿｜42歲工程師屙尿有泡以為熱氣 狂飲涼茶最後竟是腎臟出問題 有蛋白尿應由3個習慣著手改善！

小便有泡未必是飲水太少，要注意是否與腎臟有關！台灣一名42歲的工程師在一次重感冒後發現尿液出現大量泡泡，但誤以為是工作過勞，結果半年後竟被診斷出腎病。
誤會太熱氣狂飲涼茶
軍總醫院腎臟科兼任主治醫生洪永祥在Facebook分享有關案例，指該病人以為是太累及太熱氣，因此開始每日狂飲涼茶，體重更在半年內飆升5公斤，更導致下肢嚴重水腫。結果被診斷出慢性腎絲球炎合併腎病症候群，更發現尿蛋白竟高達3.5克一天！腎絲球過濾率90分掉到了50分。
後來開始接受治療，並配合嚴格的生活習慣與正確降蛋白尿低鹽高抗發炎飲食調整，半年後尿蛋白顯著下降，成功保住腎功能。
洪永祥指，當尿液出現泡沫時應特別注意，其實非常危險！「腎絲球過濾率代表現在的腎功能，蛋白尿代表著未來腎功能下降的速度。蛋白質一旦漏進尿液中，即代表腎臟發炎，如未有理會，可能會影響腎功能，甚至增加洗腎的風險。
蛋白尿出現後應由3方面調整習慣
出現蛋白尿後，除了應及早求醫接受治療外，也應由生活習慣中著手。
1. 患者應嚴格控制鹽份攝取，每日鹽分限制在5公克以下可控制血壓並提升藥物效果。
2. 多食抗發炎食物，腎病患者建議以地中海飲食型態，多補充五顏六色蔬菜、酸車厘子、蘋果、矮瓜、燈籠椒、與特級冷壓初榨橄欖油等富含多酚與抗氧化物的食物，減少體內慢性發炎。
3. 確保優質睡眠，患者應每天維持7至8小時良好睡眠。避免因睡眠不足刺激交感神經與引發發炎反應，進而加重腎臟負擔與蛋白尿。失眠者者可多取鈣鎂、酸車厘子等並尋求醫師藥物協助。