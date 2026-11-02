蛋白尿｜42歲工程師屙尿有泡以為熱氣 狂飲涼茶最後竟是腎臟出問題 有蛋白尿應由3個習慣著手改善！

小便有泡未必是飲水太少，要注意是否與腎臟有關！台灣一名42歲的工程師在一次重感冒後發現尿液出現大量泡泡，但誤以為是工作過勞，結果半年後竟被診斷出腎病。

誤會太熱氣狂飲涼茶

軍總醫院腎臟科兼任主治醫生洪永祥在Facebook分享有關案例，指該病人以為是太累及太熱氣，因此開始每日狂飲涼茶，體重更在半年內飆升5公斤，更導致下肢嚴重水腫。結果被診斷出慢性腎絲球炎合併腎病症候群，更發現尿蛋白竟高達3.5克一天！腎絲球過濾率90分掉到了50分。

後來開始接受治療，並配合嚴格的生活習慣與正確降蛋白尿低鹽高抗發炎飲食調整，半年後尿蛋白顯著下降，成功保住腎功能。

洪永祥指，當尿液出現泡沫時應特別注意，其實非常危險！「腎絲球過濾率代表現在的腎功能，蛋白尿代表著未來腎功能下降的速度。蛋白質一旦漏進尿液中，即代表腎臟發炎，如未有理會，可能會影響腎功能，甚至增加洗腎的風險。