編織、園藝不只是打發時間！研究揭3大健康益處從記憶到情緒都有關

鉤織、刺繡、拼布、園藝等傳統手作活動，近年在年輕族群間重新受到關注，甚至被稱為「奶奶嗜好」(Grandma Hobbies)，又稱「祖母風嗜好」。研究發現，這類需動手操作的休閒活動，可能對認知功能、情緒調節及身體活動能力帶來益處，其中園藝更被發現與高齡者較佳的認知表現有關。不過專家提醒，目前部分證據仍屬觀察性研究，不能直接認定從事特定興趣就能改善大腦功能。

動手做也要動腦 鉤織、園藝有助維持認知功能 美國雜誌《健康》(Health)報道，美國約翰霍普金斯大學醫學院國際藝術與心智實驗室執行主任蘇珊馬格薩門(Susan Magsamen)指出，編織、縫紉、園藝等需要反覆操作的活動，看似只是打發時間，實際上也涉及記憶、學習及規律辨識等認知能力。至於園藝，也可能與高齡者較佳的認知表現有關，2024年一項研究比較受試者在11歲、79歲、87歲及90歲時的認知測驗表現，發現有園藝習慣的高齡者，尤其經常從事園藝活動的人，在79歲時的認知測驗表現較佳，其中以推理能力及整體認知能力的差異較為明顯。

研究作者、英國愛丁堡大學心理學系研究員珍妮科利(Janie Corley)解釋，園藝從規畫種植位置、了解植物生長需求，到記住不同季節的照顧任務，都需運用記憶、決策及解決問題的能力，這些持續刺激大腦的過程，可能有助於維持認知功能。即使研究團隊將教育程度、社經地位、心血管健康、吸煙狀況及整體身體活動量等因素納入分析，園藝與認知表現之間的關聯仍然存在，不過這項研究屬於觀察性研究，雖然長期追蹤受試者，仍無法證明園藝活動本身就是認知能力較佳的直接原因。

園藝兼具身體活動 可能有助維持肌力與行動能力 另在編織、縫紉方面，馬格薩門主任提到，鉤織、拼布、刺繡等具規律性的活動往往仰賴手指重複的細微動作，過程中也涉及手眼協調，可能促進大腦神經連結的調整與建立，而這種神經可塑性，與日常生活所需的動作控制能力有關。 相較於以手部操作為主的活動，園藝則能提供一定程度的全身活動。科利研究員指出，挖土、種植、除草及澆水等工作，通常涉及低至中等強度的活動，有助於高齡者維持肌力，進而影響活動能力及日常生活功能。既有多項研究也發現，園藝與較佳的心理健康、生活滿意度及心血管代謝健康有關，部分研究甚至觀察到園藝與高齡者較低死亡風險存在關聯，不過這些成果主要反映統計上的相關性，尚不能據此認定園藝具有直接延長壽命的效果。

重複動作有助於放鬆 團體活動也能增加人際互動 在情緒調節方面，馬格薩門主任指出，這些手作活動可能降低大腦中負責調節情緒與壓力反應的邊緣系統活躍程度，協助身體放鬆，並可能降低與壓力相關的荷爾蒙皮質醇的分泌。此外，手作活動也可能刺激大腦的獎賞系統，涉及多巴胺、血清素等與情緒調節有關的神經傳導物質，而雙手在接觸不同物質並反覆操作時，也會產生觸覺刺激，可能與具安定作用的催產素分泌有關。 不過，這些生理機制仍須視不同活動及研究證據判斷，不一定所有手作活動都會產生相同效果，馬格薩門主任也指出，若能透過課程或社團等方式與他人一起參與手作，還能增加人際連結，有助於減少孤獨感。

不必追求作品完美 從喜歡的活動開始即可 至於沒有手作經驗的人該如何開始，馬格薩門主任建議，不必一開始就追求複雜技巧或完美結果，可先選擇自己容易持續進行的活動。即使每次只花15分鐘從事喜歡的活動，也可能帶來放鬆或其他正面感受，但不同活動的效果及所需時間仍有差異。另外，民眾也不妨回想自己童年喜歡做的事情，從熟悉的興趣重新開始，通常比勉強學習完全陌生的活動更容易投入並享受過程。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】