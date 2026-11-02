流感惡化比上季快 兒童有徵狀快求醫

本港流感季已持續近4個月，截至上月底已錄得28宗兒童嚴重流感個案，情況令人擔憂。世界兒童傳染病學會亞洲區理事、亞洲兒童傳染病學會前會長及執行委員會委員、兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生關日華強調，流感非普通傷風感冒，兒童受感染後可迅速惡化，甚至有死亡風險，提醒家長如子女一旦出現流感病徵時應盡快求醫。 首48小時最重要 面對流感高峰期，年幼兒童、患慢性病、先天或後天免疫力缺乏，及有心肺或神經系統疾病者應特別注意。關日華指，流感病發初期，病毒會大量複製及排出，病發後首48小時是抗病毒治療的重要時機，因此及早識別病情，接受評估及治療尤為重要。

……………… 流感重症警號 ‧呼吸困難、氣促或喘鳴 ‧嘴唇發紫 ‧持續高燒 ‧持續嘔吐和腹痛 ‧精神狀態轉差/神志不清 ‧抽搐

病情發展速度比以往快 家長可透過市面上信譽良好的快速測試初步區分流感及感冒，但仍建議盡早求醫，關日華稱，「今個流感季病情發展速度比以往快，除了及早接種流感疫苗防止重症外，感染流感或出現上呼吸道症狀時應盡早求醫，盡快服用抗病毒藥物，及早控制病毒量不但可減低病情惡化風險，並有助降低整個環境中的病毒量，減低社區傳播。」 二代藥減社區傳播 目前本港廣泛使用的抗病毒藥為傳統流感藥特敏福(奧司他偉)，患者要連服5天，並需約72小時才可將病毒清除，由於用藥時間頗長，不少人在症狀消失後就停止服藥，未能成功減低社區傳播；第二代流感藥(巴洛沙韋)於十多年前已在不同國家廣泛使用，其主要針對病毒複製，只須服食一劑便可完成治療，可減低藥物依從性問題，亦可借助抗病毒藥物減低整個環境中的病毒量，有助於減低社區傳播，惟目前僅適合5歲以上及體重超過20公斤人士服用。

關日華引述研究指，第二代流感藥在兒童患者中具良好耐受性，症狀改善效果與傳統治療相若，退燒及病毒清除的所需時間更短，可於約24小時內將病毒排出體外，同時可將家庭接觸者感染的相對風險降低29%。而家庭、學校及院舍均屬密切接觸環境，病毒容易在短時間內傳播，關指出，近日曾與多地業界交流使用第二代流感藥經驗，認為巴洛沙韋有助於減少流感病毒的傳播，並能及早遏制流感疫情的爆發。 促納藥物名冊 雖第二代流感藥已使用十多年，但目前仍未納入本港藥物名冊，僅於私營醫療機構中使用，關日華建議政府盡快將其納入名冊，並考慮將第二代流感抗病毒藥增加至政府藥物儲備，為防備流感社區大爆發提供多一項選擇。