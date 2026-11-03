嗜甜非為食！中醫解釋鍾意食甜食全因氣鬱脾虛等3個原因 用健康甘味食物解糖癮

因為為食才喜歡食甜品？對於喜歡食甜的人士來說，戒甜簡直是要命！但有中醫指出，原來喜歡甜食竟與為食口痕無關，或與以下3個原因有關！

臻觀中醫醫療聯盟在專欄中指出，當身體缺乏某種營養如鉻時，可能會令人非常愛食甜食！過去曾有研究發現，鉻可以幫助我們增加胰島素接受器的敏感度，將血糖更有效的被利用吸收進細胞，身體才不會因為血糖的波動劇烈，突然血糖降低造成想吃糖的慾望。糙米、全麥製品，動物性食物包括牛肉、蛋黃、綠色蔬菜及水果中都含有鉻，大眾可由日常飲食中攝取。

嗜甜原因二：壓力過大

食甜食時身體會分泌大量的多巴胺和血清素，可產生生愉悅感，穩定情緒，不過如身體長期依賴吃甜食來產生這些物質，就可能變成一種習慣，容易產生糖癮。另外，過份依賴糖分可能會導致血糖控制不佳，體內糖化反應會加速，加快身體氧化速度，增加發炎風險，及導致肌膚老化。

嗜甜原因二：肝鬱氣滯

中醫指出，臨床上遇到壓力大的病人多為肝鬱氣滯，而常吃甜食人士因常食過度滋膩的食物，會增加腸胃負擔，影響脾胃運化，容易產生脾虛生痰的體質，身體容易腹部脹氣，喉嚨容易生痰，女生容易有白帶分泌物等。建議如嗜甜時，可改為進食五榖類根莖類澱粉的甘味食物，轉換食醣類，可以馬上恢復身體的元氣。