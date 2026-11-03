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健康
出版：2026-Nov-03 15:30
更新：2026-Nov-03 15:30

懷孕前檢查｜計劃造人3至6個月前應接受生育檢查 一文睇清原因、對象及項目建議

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懷孕前檢查｜計劃造人3至6個月前應接受生育檢查 一文睇清原因、對象及項目建議

懷孕前檢查｜計劃造人3至6個月前應接受生育檢查 一文睇清原因、對象及項目建議

婦女在得知懷孕後一般會進行產前檢查，以確保母嬰健康；然而在計劃生育前，更應與伴侶一起進行身體檢查，從而以最佳的身體狀態，來孕育小生命。

懷孕前檢查｜為何要做生育檢查？

根據仁安醫院資料，與伴侶一起進行生育檢查了解生殖系統健康狀況及評估生育能力，原因如下：

  1. 提前了解生殖健康狀況：無論是計劃近期生育，還是為未來生育做準備，生育力評估能讓您提前知曉自身的生育潛力。
     

  2. 發現潛在生育問題：對於備孕一段時間仍未成功的夫妻，生育力評估能夠排除可能存在的生育障礙，如排卵異常、精子質量問題及免疫因素等，幫助您及早發現並針對性地採取治療措施。
     

  3. 個性化備孕方案：通過評估，醫療團隊可以根據具體情況，提供個性化的備孕建議，助您提高受孕機率。

懷孕前檢查｜何時要做生育檢查？

一般建議，有生育計劃的夫婦應於計劃懷孕前36個月接受孕前檢查，讓醫生評估雙方健康狀況、生育能力及遺傳病風險，另夫婦也有足夠時間改善生活習慣、補充葉酸或安排疫苗接種。

結婚生育｜高齡孕婦等7種人，建議接受產前遺傳診斷與遺傳諮詢 （am730製圖） 結婚生育｜高齡孕婦等7種人，建議接受產前遺傳診斷與遺傳諮詢 （am730製圖） 結婚生育｜高齡孕婦等7種人，建議接受產前遺傳診斷與遺傳諮詢 （am730製圖） 結婚生育｜高齡孕婦等7種人，建議接受產前遺傳診斷與遺傳諮詢 （am730製圖） 結婚生育｜高齡孕婦等7種人，建議接受產前遺傳診斷與遺傳諮詢 （am730製圖） 結婚生育｜高齡孕婦等7種人，建議接受產前遺傳診斷與遺傳諮詢 （am730製圖） 結婚生育｜高齡孕婦等7種人，建議接受產前遺傳診斷與遺傳諮詢 （am730製圖） 結婚生育｜高齡孕婦等7種人，建議接受產前遺傳診斷與遺傳諮詢 （am730製圖）

懷孕前檢查｜誰應接受生育檢查？

建議每對夫婦在計劃懷孕前也應接受生育檢查，尤其是以下情況：

  • 女士年齡35歲或以上

  • 月經不規律或有婦科疾病病史

  • 曾流產或不孕

  • 男士曾患隱睪症、精索靜脈曲張等疾病

  • 家族有遺傳病紀錄

懷孕前檢查｜應檢查甚麼項目？

女性

男性

AMH(抗穆勒氏管荷爾蒙)

精液分析

生育荷爾蒙檢測

精子數量

盆腔超聲波

精子活動力

柏氏抹片

精子形態

乙型肝炎檢查

睪固酮及生育荷爾蒙檢測

性病檢測

地中海貧血篩查

地中海貧血篩查

乙型肝炎檢查

德國麻疹抗體

性病檢測

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