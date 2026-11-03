懷孕前檢查｜計劃造人3至6個月前應接受生育檢查 一文睇清原因、對象及項目建議

婦女在得知懷孕後一般會進行產前檢查，以確保母嬰健康；然而在計劃生育前，更應與伴侶一起進行身體檢查，從而以最佳的身體狀態，來孕育小生命。

懷孕前檢查｜為何要做生育檢查？ 根據仁安醫院資料，與伴侶一起進行生育檢查了解生殖系統健康狀況及評估生育能力，原因如下： 提前了解生殖健康狀況：無論是計劃近期生育，還是為未來生育做準備，生育力評估能讓您提前知曉自身的生育潛力。

發現潛在生育問題：對於備孕一段時間仍未成功的夫妻，生育力評估能夠排除可能存在的生育障礙，如排卵異常、精子質量問題及免疫因素等，幫助您及早發現並針對性地採取治療措施。

個性化備孕方案：通過評估，醫療團隊可以根據具體情況，提供個性化的備孕建議，助您提高受孕機率。

懷孕前檢查｜何時要做生育檢查？ 一般建議，有生育計劃的夫婦應於計劃懷孕前3至6個月接受孕前檢查，讓醫生評估雙方健康狀況、生育能力及遺傳病風險，另夫婦也有足夠時間改善生活習慣、補充葉酸或安排疫苗接種。

懷孕前檢查｜ 誰應接受生育檢查？ 建議每對夫婦在計劃懷孕前也應接受生育檢查，尤其是以下情況： 女士年齡35歲或以上

月經不規律或有婦科疾病病史

曾流產或不孕

男士曾患隱睪症、精索靜脈曲張等疾病

家族有遺傳病紀錄 懷孕前檢查｜ 應檢查甚麼項目？ 女性 男性 AMH(抗穆勒氏管荷爾蒙) 精液分析 生育荷爾蒙檢測 精子數量 盆腔超聲波 精子活動力 柏氏抹片 精子形態 乙型肝炎檢查 睪固酮及生育荷爾蒙檢測 性病檢測 地中海貧血篩查 地中海貧血篩查 乙型肝炎檢查 德國麻疹抗體 性病檢測