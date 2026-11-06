碳水化合物不是萬惡 研究：吃對澱粉有助降膽固醇守護心血管

全穀類減心血管風險
根據一項在《European Heart Journal》發表的大型統合分析，共整理87項隨機對照試驗、涵蓋近6,500人的數據，以探討全穀類攝取量與心血管代謝健康的關係。結果發現，每天增加48克的全穀類攝取，可以帶來多項健康改善效果，例如壞膽固醇可降低約2.7mg/dL，總膽固醇則降低約3.9mg/dL，收縮壓可降低約0.8mmHg，體重亦平均減低約0.2公斤，腰圍、三酸甘油脂、空腹血糖、胰島素抗阻及部分發炎指標也有改善。
專家解釋，結果反映全穀類可同時改善多項心血管危險因素，持之以恆累積下來，有機會對健康產生正面影響。
麩皮胚芽帶來助益
至於我們平常吃的白米、白麵粉，在加工過程中去除很多麩皮和胚芽，令口感變得細緻，卻也流失不少纖維、維他命和礦物質；相反糙米、燕麥及全麥等全穀類，保留穀物原本的麩皮、胚芽及胚乳，對健康可以帶來更多助益，原因是：
纖維有助降低膽固醇：燕麥含有β-葡聚糖，可以增加腸道內容物的黏稠度，減少膽酸再吸收，促使肝臟利用膽固醇製造新的膽酸，進而降低血液中的壞膽固醇。
延緩醣類吸收，改善血糖波動：保留完整結構、含有大量纖維的全穀類，消化吸收速度通常比較慢，有助減緩飯後血糖上升。但吃太多、加工方式、烹調方式及份量仍會影響血糖反應。
改善腸道微生態及慢性發炎：全穀類的纖維可被部分腸道細菌發酵，產生短鏈脂肪酸，可能進一步影響脂質代謝和發炎反應。