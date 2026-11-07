健身迷信原來係真！研究證5個傳統觀念有根據跟住做幫助增肌

所謂科學化健身，根據研究結果去增肌，可以減少很多冤枉路，加快看到成果。一時之間，一些傳統健身觀念即被摒棄。但這些觀念一定是錯的嗎？同樣地，經過研究驗證後，有一部分老派說法原來有一定的科學根據，可以一併參考。

睡前攝取蛋白質 過去老派健美者深信睡前補充慢速消化蛋白質(如酪蛋白)，可以防止夜間肌肉分解並促進生長。2012年一項蛋白質合成研究，有16位健康年輕男性參與，他們分成兩組，在傍晚進行重訓，一組在睡前約30分鐘攝取40克酪蛋白，一組攝取安慰劑。結果蛋白質組全身體蛋白質合成率高出約26%，混合肌肉蛋白質合成率高出約22%(對比安慰劑組)；蛋白質組在夜間呈現正向的蛋白質淨平衡。另一項12周長期抗阻訓練研究更指出，睡前攝取約27.5克的蛋白質，即使日常飲食的蛋白質攝取量已經很高且包含運動後餐點，睡前的額外補充依然獲得了更多的肌肉與力量增長。

充分伸展重訓 傳統健身者強調在動作的伸展位置給予肌肉負荷，認為有助增肌。有研究對比過頭滑輪伸臂與一般滑輪下壓對三頭肌的增長有何分別，結果發現當手臂處於過頭位置，使三頭肌長頭承受更大伸展時，其生長幅度高出約40%。惟今年一系統性研究指拉長肌肉訓練有助某些肌肉生長，但並非對所有肌肉或動作都有相同效果。 肌肉記憶 老派健身者觀察到，曾經練大隻過的人即使停止訓練幾個月導致肌肉萎縮，重新恢復訓練時的速度會比當初快得多。多年前已有7周訓練、7周停止、再訓練7周的研究發現，重新訓練階段瘦體重的增加(12.4%)比第一階段(6.5%)更多；而且更改變了基因表現，留下訓練過的痕跡。近年另一研究，先訓練10周再停止16周，發現訓練過的肌肉保留了更多肌核，證實了細胞層面的肌肉記憶，當重新訓練會有不同表現。

肌肉意念連結(The Mind-Muscle Connection) 阿諾等健美傳奇深信，在動作中必須專注於目標肌肉的收縮與擠壓。一項8周注意力對比研究中，一組被指導專注於感受目標肌肉收縮(內部注意力)，另一組專注於單純移動重量(外部注意力)。結果專注於目標肌肉組別的手臂屈肌(elbow flexor)大小增長了12.4%，而單純移動重量組僅增長6.9%。不過該研究在股四頭肌伸展中並未發現顯著差異，顯示此效應在孤立動作中特別明顯。 不同動作能訓練肌肉不同部位 老派健身者會透過變更角度或動作來刺激肌肉的不同區域(如上斜臥推針對上胸)，或多或少引起健身者的疑惑。2022年系統性回顧發現，系統性地變化動作選擇確實可以增強「區域性肌肥大(regional hypertrophy)」，但過度隨機更換動作反而可能阻礙進展。利用不同的機械張力條件來刺激同一塊肌肉，能夠補足單一動作無法全面覆蓋的區域。